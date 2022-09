Ilary Blasi pubblica le corna (foto): replica ‘plastica’ all’ex marito Totti

La favola con protagonisti Francesco Totti e Ilary Blasi è evaporata per far spazio agli avvocati che stanno provando a capire se c’è spazio per risolvere la separazione senza finire in tribunale. Difficile, dicono i ben informati: troppe ruggini, troppi rancori, troppe ‘marachelle’ emerse negli ultimi mesi. Intanto non si placa il vociferare su tradimenti, mancanze di rispetto reciproche, accuse incrociate fatte trapelare tramite vie traverse. Totti si è persino esposto in prima persona, con un’intervista esplosiva rilasciata al Corriere della Sera. Ilary ha invece scelto, almeno per ora, la via del silenzio. O quasi. Nelle scorse ore, sui suoi profili social, ha pubblicato un’immagine alquanto curiosa, quasi una sorta di replica plastica, come dire concreta, all’ex marito.

La Blasi nella mattinata di lunedì 19 settembre si è recata alla Vaccheria, il nuovo spazio espositivo di Roma Capitale, collocato nel paesaggio urbano contemporaneo dell’Eur e nato dalla convenzione urbanistica “Eur – Castellaccio”. Qui ha potuto godersi la mostra ‘Flesh: Warhol & The Cow. Le opere di Andy Warhol alla Vaccheria’.

La visita è stata documentata su Instagram tramite alcune Stories. Una è stata assai interessante: Ilary ha scelto di pubblicare una mucca con tanto di corna in bella vista. Trattasi di una delle opere della celebre serie Cow, realizzata da Andy Warhol tra il 1966 ed il 1976. Sembra altamente improbabile che la conduttrice abbia postato una simile immagine in questo preciso momento senza avere il secondo fine di lanciare un chiaro messaggio.

D’altra parte, da quando è stata annunciata la separazione, è vero che Ilary non ha rilasciato alcuna dichiarazione ma è pur vero che non ha mai smesso di far trapelare sui social indizi circa il suo stato d’animo. Lungo tutta l’estate ha postato all’impazzata, dimostrando che, nonostante il suo matrimonio sia andato in pezzi, ha deciso di non fasciarsi la testa né di stracciarsi le vesti. Una strategia comunicativa ben precisa, in cui nulla viene lasciato al caso. Ora fa spuntare un paio di corna firmate Andy Warhol: al caso non viene lasciato proprio nulla.