Ilary Blasi ha smentito, tramite il suo avvocato Alessandro Simeone, quanto dichiarato da Roberto D’Agostino a Domenica In. Nel salotto di Mara Venier il giornalista di Dagospia ha parlato di presunti messaggini erotici che Francesco Totti avrebbe trovato sul telefonino dell’ormai ex moglie. Messaggini che il Pupone avrebbe salvato come prova da portare poi in Tribunale. Una delle tante presunte prove devastanti, così come le ha definite D’Agostino.

Diversa la versione del legale di Ilary Blasi, che ha negato via Fanpage:

“La notizia riportata è falsa: non esistono, né sono mai esistiti, messaggi erotici scambiati dalla mia assistita con soggetti terzi”

Dei messaggi compromettenti aveva però parlato per primo Francesco Totti nella tanto discussa intervista rilasciata al Corriere della Sera. L’ex attaccante aveva ammesso di aver provato un vero e proprio shock preferendo non fare il nome del presunto amante di Ilary Blasi.

Al momento non è stata invece smentita l’esistenza di un presunto video in cui si vede Ilary Blasi prendere i Rolex di Francesco Totti. Secondo Roberto D’Agostino l’ex calciatore avrebbe chiesto e ottenuto i filmati del fattaccio dalla sua banca di fiducia.

Le parole di Cristiano Iovino

Da mesi si parla di un presunto amante di Ilary Blasi e nell’ultimo periodo si è fatto il nome di Cristiano Iovino, modello e personal trainer romano 40enne con alle spalle alcune frequentazioni con Giulia De Lellis, Sabrina Ghio e Zoe Cristifoli.

Dopo un lungo silenzio Iovino ha smentito tutto alla stampa, chiarendo di avere con Ilary Blasi solo un rapporto d’amicizia e nulla più. Ha seccamente smentito anche Alessio La Padula, ex ballerino di Amici, che più di qualcuno aveva additato come terzo incomodo nel matrimonio tra Ilary e Totti.

Ultime news e gossip sulla separazione tra Totti e Ilary

Stando alle ultime indiscrezioni pare che Totti e Ilary siano ora pronti a mettere da parte divergenze e incomprensioni per raggiungere un accordo pacifico, per il bene dei tre figli Cristian, Chanel e Isabel, che entrambi vogliono proteggere.

Come riporta Il Messaggero, il primo passo di questo accordo includerebbe uno stop alle dichiarazioni pubbliche. Si starebbe lavorando anche ad un comunicato, stavolta congiunto, che metterebbe un punto alla guerra.