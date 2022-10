La coppia più chiacchierata del momento immortalata per la prima volta insieme in uno scatto ‘rubato’ a Santa Severa

Il segreto di pulcinella ora ha anche una raffigurazione plastica: Diva e Donna scodella la prima fotografia di coppia con protagonisti Francesco Totti e Noemi Bocchi. Fino ad ora l’ex calciatore giallorosso e la sua nuova fiamma erano sì stati paparazzati in diverse occasioni, ma sempre separatamente. Ora lui mentre entra a casa di lei, ora allo stadio in posti differenti, ora al mare per i fatti propri. Adesso invece viene pubblicato uno scatto in cui i due sono stati immortalati seduti fianco a fianco, mentre salutano altre persone.

L’istantanea è stata scattata nel ristorante di Santa Severa nel quale l’ex dieci della Roma spesso si è recato in compagnia dell’ex moglie Ilary Blasi. Per capire quanto Totti ritenga importante tale locale, basti pensare che è il medesimo luogo che il Pupone ha scelto per far la proposta di matrimonio alla conduttrice in forza a Mediaset. Insomma, Francesco a Santa Severa si sente a casa e infatti è proprio lì che ha organizzato la festa del suo 46esimo compleanno, cascato lo scorso 27 settembre. E lo scatto con Noemi risale proprio a quell’evento in cui erano presenti anche i figli dell’ex calciatore e di Ilary.

Il quotidiano Il Messaggero ha raccontato che nel corso del party, Totti ha baciato la nuova compagna davanti ai suoi frutti d’amore Isabel, Christian e Chanel. D’altra parte che l’atleta abbia troncato con Ilary e abbia iniziato una relazione con la Bocchi è fatto arcinoto, confermato anche dalla stessa ex bandiera giallorossa nel corso dell’esplosiva intervista concessa al Corriere della Sera.

L’impero multimilionario da spartire

Nel frattempo prosegue il braccio di ferro con la Blasi per risolvere il nodo legato alla separazione. Una soluzione pacifica della vicenda sentimentale è sempre più lontana. Con ogni probabilità, salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, l’addio coniugale sarà risolto in tribunale. La favola d’amore, tramutatasi in un incubo, sta per finire nel modo peggiore, con gli avvocati pronti a dare battaglia. La questione è alquanto intricata poiché c’è da spartire un impero multimilionario.