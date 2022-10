Striscia, tapiro a Totti: come ha risposto alle domande su Ilary Blasi

Valerio Staffelli raggiunge “Er Pupone”, riuscendo a strappargli un paio di dichiarazioni, seppur molto pacate, sull’ormai ex moglie. Ecco il siparietto in onda a breve

Colpaccio clamoroso di Striscia la notizia, che nelle scorse ore è riuscita ad intercettare Francesco Totti consegnandogli il tapiro d’oro per tutto quello che è accaduto a partire dallo scorso luglio, quando l’ex calciatore ha formalizzato la separazione da Ilary Blasi dopo 20 anni di felice matrimonio. Sono stati mesi in cui letteralmente non si è parlato d’altro, anche alla luce degli infiniti retroscena sulla fine della relazione e sulle rispettive (presunte? Non si capisce più nulla!) corna reciproche.

Valerio Staffelli ha raggiunto per strada il calciatore, che apparirà così per la prima volta in televisione dopo l’annuncio della fine della relazione con Ilary Blasi. Fino ad oggi, infati, “Er Pupone” si è limitato a concedere solo un’intervista sfogo al Corriere della sera, all’interno della quale aveva dettagliato una serie di ripicche reciproche diventate ormai di dominio pubblico.

Nella breve intervista concessa all’inviato del tg satirico di Canale 5, Totti ha in ogni caso avuto modo di rispondere anche ad un’altra importante domanda sull’ormai ex moglie. Staffelli, infatti, ha chiesto all’ex calciatore se gli avessero dato più fastidio gli sfottò dei tifosi laziali o le recenti frecciatine social di Ilary. Totti è rimasto impassibile e senza scomporsi né dando adito alla provocazione di Staffelli ha risposto, pacifico: “Non guardo niente, né gli uni né gli altri. Sto sopra le parti.“

Poteva. tra l’altro, Valerio Staffelli esimersi da prendere un po’ per i fondelli Totti come già fatto nel caso di altri “attapirati”? Ma ovviamente no! L’inviato di Striscia ha infatti avvisato Francesco Totti di nascondere per bene il tapiro, per evitare che facesse la fine dei suoi preziosi rolex. “Non lo dica a Ilary, altrimenti le fa sparire anche questo…” ha incalzato Staffelli, che poi ha aggiunto: “Lei è della Magica, ma la magia l’ha fatta Ilary che le ha fatto sparire tutti gli orologi”. Anche in questo caso Totti non si è fatto scalfire dai commenti e ha replicato, pacato: “Dici? Vediamo…”.

La storia degli orologi rolex di Francesco Totti

Per chi si fosse perso i capitoli precedenti. Nell’intervista fiume di Totti al Corriere, il calciatore aveva raccontato che Ilary Blasi aveva deciso di nascondere, per ripicca, i prezioissimi orologi del marito. La vendetta si era consumata nel periodo più buio della coppia, quello in cui Ilary aveva fatto seguire Totti da un investigatore privato, scoprendo la tresca con Noemi Bocchi.

Francesco Totti, dal canto suo, non se n’era certo rimasto con le mani in mano. Per dare pan per focaccia alla compagna, lo sportivo aveva preso le sue costose borse e gliele aveva nascoste.