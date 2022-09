Francesco Totti e Noemi Bocchi sono stati paparazzati di nuovo insieme. Nel numero di Chi in edicola mercoledì 7 settembre sono state pubblicate le foto dell’ex calciatore e la nuova fidanzata che entrano ed escono dallo stesso locale, la stessa sera, in momenti però differenti per cercare di depistare fotografi e più curiosi. La nuova coppia vuole attendere la separazione legale da Ilary Blasi prima di uscire ufficialmente allo scoperto.

Come mostrano le immagini – che non mentono – Totti e Noemi si sono concessi una cena, con pochi e fidati amici, all’Hostaria del Vicoletto, rinomato ristorante di Terracina, città a pochi chilometri da Sabaudia e San Felice Circeo, dove Francesco e la Boschi hanno trascorso un mese di vacanza. Il Pupone è un habitué dell’attività, tanto che in passato era solito frequentare il posto con l’ormai ex moglie Ilary Blasi.

Totti ha le idee molto chiare sulla separazione

La rivista diretta da Alfonso Signorini ha fornito nuovi dettagli sulla separazione tra Totti e Ilary, che è stata annunciata lo scorso luglio e che ha fatto chiacchierare per tutta l’estate:

“Totti ha le idee molto chiare sul fronte della separazione da Ilary. Mentre, da un lato, nega che la causa sia la frequentazione con Noemi, dall’altro il suo entourage fa filtrare che anche Ilary abbia avuto in passato una “distrazione” e il conto finirebbe in pareggio, con una soluzione consensuale e pacifica. Non solo: Totti auspica che la pratica si chiuda rapidamente, senza guerre legali o mediatiche, per il bene dei figli, che vengono prima di tutto”

Non solo: a quanto pare Ilary Blasi non potrà andare neppure in tv a raccontare tutta la verità sulla fine del suo matrimonio, durato ben diciassette anni e culminato dalla nascita di tre figli, Cristian, Chanel e Isabel. Si era parlato della possibilità di vedere la conduttrice Mediaset di nuovo a Verissimo, da Silvia Toffanin, ma un’ospitata del genere avrebbe un impatto negativo sulla separazione da Totti.

Del presunto flirt tra Cristiano Iovino – personal trainer e modello ex fidanzato di Sabrina Ghio e Giulia De Lellis – non si è saputo più nulla. Nessuna conferma o smentita né da parte del ragazzo, che vive tra Roma e Milano ed è un grande amante di viaggi, né da parte di Ilary Blasi.

Gli ultimi gossip sulla separazione tra Totti e Ilary

Sempre il settimanale Chi fa sapere a proposito della rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi:

“Stando a fonti certe, l’accordo di pace sarebbe più vicino. Nessuno dei due andrebbe in tv o sui giornali a parlare della separazione: Ilary avrebbe una nuova casa, intestata ai figli, dove andare a vivere, e un sostanzioso assegno economico. Si chiuderebbe così, senza clamore, una pagina della quale si è già parlato moltissimo. E Totti potrebbe cominciare a frequentare Noemi alla luce del sole, dicendo che all’inizio, quando ancora era sposato, si trattava solamente di un’amicizia”

Ilary Blasi sarebbe triste e arrabbiata

Il magazine chiarisce che molto probabilmente a Ilary Blasi non va giù il fatto che sia stata sostituita così platealmente da Francesco Totti, che sta frequentando con Noemi Bocchi gli stessi posti in cui prima era solito andare con l’ex Letterina di Passaparola.