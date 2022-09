Non si placa il gossip intorno all’ormai ex coppia, che dopo l’annuncio della separazione è finita nell’occhio del ciclone

Francesco Totti e Ilary Blasi sono tornati a vivere insieme. Voci di gente ben informata ha fatto sapere che i due ormai ex stanno continuando a condividere lo stesso tetto, forse anche perché evitarsi non sarebbe così complicato. Occhio, però: non sono tornati insieme. La separazione è sempre nell’aria e il divorzio in programma. Vivere sotto lo stesso tetto non vuol dire aver rinunciato al divorzio, anzi è proprio in attesa di questo che stanno vivendo insieme al momento. Il motivo non è difficile da indovinare: i figli.

Totti e Ilary stanno vivendo insieme nella villa all’Eur per il bene di Christian, Chanel e Isabel. A renderlo noto è Il Corriere della Sera. Certo è che se ci fosse un clima teso tra loro, come si mormora, allora non potrebbero bastare neanche le venticinque stanze della villa a rendere la convivenza pacifica e serena. Per il bene dei figli si fa questo e altro, ma una volta tornati nella loro stanza chissà che facce avranno! O forse troveranno un modo per non incrociarsi neanche nei corridoi?

Eppure dovrebbero essere già allenati a questa vita: Totti e Ilary vivevano già da separati in casa. Nei giorni scorsi è emerso infatti che si sarebbero lasciati nella quotidianità ormai un annetto fa e che vivevano insieme per i figli. Poi è arrivato il comunicato a luglio, e notizie e gossip non sono mancati nel corso dell’estate.

Si parla di una villa zona Eur a Roma di circa mille metri quadri. Lì pare continueranno a vivere i figli, mentre loro si alterneranno. Non saranno Christian, Chanel e Isabel a cambiare dimora ogni volta che dovranno stare con mamma o papà, ma saranno Francesco e Ilary a tornare a vivere in quella che è sempre stata la loro casa a giorni alterni. In attesa di capire quali giorni toccheranno a uno e quali all’altra, però, hanno scelto di vivere ancora insieme.

Totti e Ilary sono vicini alla separazione, se pacifica o meno si scoprirà nei prossimi giorni. Tra di loro ci sarebbero anche malumori in corso. Al Pupone non starebbero piacendo diversi gesti dell’ex moglie, soprattutto le mosse sui social. Per esempio le foto audaci della conduttrice non sarebbero tanto piaciute a Totti. Quest’ultimo non avrebbe gradito affatto inoltre la foto del primo giorno di scuola di Isabel: lui non c’era e questo potrebbe aver scatenato il chiacchiericcio. Le intenzioni di Totti al momento sarebbero quelle di siglare una separazione pacifica, Ilary non si sa. Nei fatti si scoprirà se lo sarà o meno.