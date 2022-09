“Totti e Ilary Blasi separati in casa da un anno”: l’ultima rivelazione

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi non sarebbe arrivata come un fulmine a ciel sereno. Prima del comunicato dello scorso luglio i due avrebbero vissuto da separati in casa per almeno un anno. A farlo sapere La Repubblica, che cita alcune fonti vicine all’ex coppia. Una rivelazione piuttosto importante che, se confermata, potrebbe avere un peso molto importante nella controversia legale che attende Totti e Ilary.

Dopo un’estate piuttosto movimentata l’ex Letterina di Passaparola è tornata a Roma per affrontare la questione separazione, supportata dal suo storico avvocato, Alessandro Simeone. Francesco Totti ha invece deciso di farsi consigliare da Antonio Conte, da anni legale della Roma, e da Anna Maria Bernardini De Pace, specializzata in materia di divorzi.

Tornando all’ultimo gossip trapelato su Repubblica, la crisi tra Ilary e Totti sarebbe scoppiata nell’estate 2021: pare che il mito giallorosso abbia scoperto alcuni messaggi compromettenti sul telefono della moglie. Per il bene dei tre figli, però, i due avrebbero deciso di restare insieme e dare una chance al loro rapporto. Col tempo, però, le crepe si sarebbero fatte più evidenti e i tentativi di riappacificazione non avrebbero dato gli esiti sperati.

In un momento così difficile Francesco Totti avrebbe conosciuto Noemi Bocchi, la 34enne dei Parioli con la quale vivrebbe da qualche mese una relazione segreta e piuttosto intensa. I due si sarebbero conosciuti ad agosto 2021 ad un torneo di padel, passione di entrambi, ma solo tra settembre e ottobre avrebbero approfondito la loro conoscenza.

Il Capitano avrebbe dunque continuato a vedere Noemi di nascosto, pur continuando a vivere nella stessa casa – pardon mega villa all’Eur – con Ilary Blasi. La coppia avrebbe provato tra febbraio e marzo a smentire la profonda crisi che li aveva colpiti fino all’annuncio ufficiale della separazione, che sarebbe stato inevitabile.

Oggi i rapporti tra Totti e Ilary sarebbero piuttosto tesi: Alfonso Signorini, che ha di recente incontrato la Blasi sulle Dolomiti, ha spifferato che la conduttrice è più arrabbiata che triste. Una situazione che potrebbe spingere la 41enne a dare battaglia in tribunale.

Un risvolto che non piacerebbe molto a Francesco, che spera di arrivare ad una separazione consensuale e pacifica per il bene dei tre figli Cristian, Chanel e Isabel, che sono molto legati ad entrambi i genitori.