Si sperava in una soluzione pacifica, senza troppe corse per i tribunali. E invece sta accadendo tutto il contrario, con Ilary Blasi e Francesco Totti che pian piano si stanno addentrando in una guerra senza esclusione di colpi. A testimonianza di ciò, come svelato da Chi Magazine, c’è l’ultima mossa dell’ex capitano giallorosso che si è affidato alla ‘star’ dei legali per quel che riguarda i matrimonio andati in frantumi, vale a dire ad Annamaria Bernardini De Pace, la quale affiancherà l’altro suo avvocato fidato, Antonio Conte. Pronta la risposta di Ilary che ha scelto Alessandro Simeone per rappresentarla. Sarà scontro nello scontro visto che Simone altri non è che l’ex delfino della Bernardini De Pace. Insomma, sarà sfida, sul piano legale, tra la maestra e l’allievo.

La Blasi, dopo aver fatto tappa in svariate località turistiche, è tornata a Roma nelle scorse ore. Adesso è arrivato il momento di provare a sciogliere i nodi legati alla separazione. Un affare che si preannuncia tutt’altro che semplice da chiudere. Anzi, ci sarà come minimo da sudare sette camicie. Sempre Chi Magazine fa sapere che i legali dell’ex capitano della Roma lo scorso giovedì hanno formalizzato un atto di “pace” che prevede che la casa principale rimanga ai figli e i che genitori si alternino nella loro custodia, all’interno di quella stessa abitazione, stabilendo giorni diversi per entrambi.

Inoltre, la proposta vorrebbe che i due ex coniugi si impegnino a bloccare la fuoriuscita di news riguardanti la loro vita privata per salvaguardare la serenità dei figli. L’offerta è stata fatta recapitare sul tavolo del legale Alessandro Simeone. L’avvocato, lunedì 29 agosto, ha incontrato i legali di Totti, compresa la sua ex maestra Annamaria Bernardini De Pace. “Purtroppo possiamo anche anticipare che, al momento, le condizioni per una soluzione pacifica non ci sono“, si legge su Chi Magazine.

La speranza di Francesco e del suo team è che la Bernardini De Pace, vera e propria istituzione del settore ‘amori infranti’, possa sbloccare la situazione e trovare una soluzione rapida, senza che vengano sparsi altri veleni e senza che la questione crolli più di quel che già è precipitata. Il problema è che pare che la Blasi sia furibonda per quel che è accaduto dopo l’annuncio della fine del matrimonio e che quindi non sia disposta a fare alcuno sconto. Tira aria di burrasca e tempesta su quel che resta della fiaba Totti-Ilary.