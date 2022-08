Nuovi gossip sulla relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. I due stanno trascorrendo le vacanze a pochi chilometri di distanza: lui a Sabaudia, dove da anni possiede una villa, lei a San Felice Circeo, dove ha preso in affitto un appartamento. La coppia si sarebbe incontrata più volte di nascosto: prima a bordo di uno yacht e poi nella casa della flower designer.

Mentre i diretti interessati tengono le bocche ben cucite, alcuni amici di Noemi Bocchi hanno assicurato al settimanale Di Più che la 34enne è stanca di vivere un rapporto clandestino. Anche perché il primo incontro con l’ex calciatore risale ormai ad agosto 2021. Complice un torneo di padel, passione di entrmabi, i due si sono conosciuti e successivamente innamorati.

“Noemi non si considera la causa scatenante della rottura tra Ilary e Totti e vorrebbe uscire allo scoperto con lui, smettere di nascondersi, anche perché la loro relazione non è solo un flirt, ma qualcosa di più importante”

Gli amici di Totti, sempre alla rivista edita da Cairo Editore, hanno però spiegato che lo sportivo vuole andarci con i piedi di piombo:

“Nel pieno della tempesta matrimoniale, Francesco ancora non se la sente di vivere alla luce del sole la relazione con Noemi, anche perché all’orizzonte c’è il confronto in Tribunale con Ilary per la spartizione del loro cospicuo patrimonio”