L’estate sta finendo…e Francesco Totti e Ilary Blasi sono attesi dai rispettivi avvocati per discutere del divorzio, giunto dopo diciassette anni di matrimonio e venti di relazione. In seguito all’annuncio della rottura dello scorso luglio l’ex coppia si è presa del tempo, complice pure la bella stagione.

Il Pupone ha trovato rifugio nella villa di Sabaudia, da anni buen retiro, mentre la conduttrice Mediaset si è concessa un viaggio dietro l’altro. Prima in Tanzania, poi qualche giorno sul litorale laziale, poi ancora Dolomiti, Marche e infine Croazia. Sempre con i figli, le sorelle Silvia e Melory e gli amici più cari.

Nessun uomo accanto a Ilary Blasi anche se si è vociferato di una presunta liaison con Cristiano Iovino. Il personal trainer, però, ha preferito trascorrere l’estate in Indonesia. Diverso il comportamento di Totti, che è stato beccato dai paparazzi sotto la villa che Noemi Bocchi ha affittato a San Felice Circeo, a pochi chilometri da Sabaudia.

Per amore dell’ex Capitano la flower designer 34enne ha rinunciato alle consuete vacanze in Sardegna. La storia tra i due andrebbe avanti da circa un anno e sarebbe più seria che mai anche se i due avrebbero un accordo: usciranno allo scoperto solo quando il divorzio tra Totti e Ilary sarà ufficiale.

Come fa sapere Il Corriere della Sera:

“Il primo incontro tra le parti, se tutti collaboreranno, potrebbe svolgersi già giovedì 1° settembre, al più tardi lunedì 5, per entrare nel vivo intorno a metà mese. Se Francesco Totti e Ilary Blasi troveranno un accordo totale, la questione potrebbe risolversi in fretta, in via consensuale. Se invece dovessero sorgere contrasti e problemi – ipotesi non improbabile – la separazione diventerebbe giudiziale, approdando in Tribunale, con il rischio di durare fino a tre anni”