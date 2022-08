Totti e Ilary come Raoul Bova e l’ex moglie: il retroscena

By

A Estate in diretta su Rai Uno inedite rivelazioni sulla separazione tra il Pupone e la Blasi, che si sono detti addio dopo 20 anni insieme

Roberta Capua e Gianluca Semprini di Estate in diretta sono tornati ad occuparsi della separazione dell’anno, quella tra Francesco Totti e Ilary Blasi. La coppia di conduttori Rai ha chiesto gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda a uno degli opinionisti in studio, il giornalista Roberto Alessi, che ha svelato un inedito retroscena che unisce la coppia d’oro di Roma a Raoul Bova.

Il retroscena sul divorzio di Raoul Bova

Il direttore di Novella 2000 ha infatti rivelato che la conduttrice dell’Isola dei Famosi ha scelto come avvocato per la separazione da Totti Alessandro Simeone, uno dei matrimonialisti più noti e apprezzati in Italia. Lo stesso che ha supportato Raoul Bova nel suo divorzio da Chiara Giordano.

A detta di Alessi, Simeone è stato particolarmente bravo nell’aiutare Bova a trovare un punto di incontro, un equilibrio, con la madre dei suoi figli più grandi, Alessandro e Francesco Leon. Dunque secondo l’esperto di gossip sicuramente il legale di Milano farà il possibile per aiutare anche Ilary e Totti a ritrovare la serenità.

Le pratiche della separazione sono ferme

Ad oggi, infatti, i rapporti tra l’ex Letterina di Passaparola e il Pupone sono molto tesi. Pare che si siano visti di sfuggita a Sabaudia e che si siano rivolti a stento la parola. Le pratiche della separazione non sarebbero state ancora avviate per volere di Ilary, perennemente in vacanza.

Prima in Tanzania, poi la già citata Sabaudia, subito dopo le Dolomiti e infine le Marche, dove è andata a trovare alcuni parenti. Il rientro della bionda presentatrice dovrebbe avvenire nei prossimi giorni anche se più di qualcuno ha parlato di un probabile trasloco a Milano, dove è impegnata per via del lavoro a Mediaset.

Intanto si infittisce il mistero sull’uomo segreto di Ilary: da qualche giorno si vocifera di un legame con il personal trainer e modello Cristiano Iovino ma mancano prove evidenti come foto e video. Una liaison che, tra l’altro, risalirebbe a un anno fa e che sarebbe stata scoperta solo per caso dal Capitano.