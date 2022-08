Ilary Blasi e Cristiano Iovino: “Un’attrice conferma la storia”

Sarebbe fondata la love story tra Ilary Blasi o Cristiano Iovino. O forse sarebbe meglio parlare di flirt o amicizia speciale. Di sicuro tra i due non ci sarebbe un rapporto fraterno. Stando a quello che scrive Ivan Rota su Dagospia una nota attrice dai capelli rossi e molto amica di Melory Blasi, sorella minore di Ilary, avrebbe confermato agli amici più chiari questa liaison.

Al momento non ci è dato sapere di chi si tratti ma sembra che Francesco Totti abbia davvero scoperto alcune mancanze di rispetto da parte dell’ormai ex moglie. Stando a quanto spifferato dal Corriere della Sera, il Capitano avrebbe trovato sul cellulare di Ilary Blasi dei messaggi compromettenti con Cristiano Iovino, che di professione fa il modello, pr e personal trainer (e in passato ha frequentato Sabrina Ghio, Giulia De Lellis, Zoe Cristofoli).

Solo in un secondo momento sarebbe entrata in gioco Noemi Bocchi, che il Pupone avrebbe conosciuto ad un torneo di padel. Solo, dunque, davanti ad un presunto momento di crisi matrimoniale la flower designer dei Parioli avrebbe trovato spazio nella vita dell’ex giocatore della Roma.

La strategia di Ilary Blasi

Al momento nessuna conferma ma neppure nessuna smentita da parte dei diretti interessati. Ilary Blasi si limita a condividere sui social network scatti di vita quotidiana. Dopo la vacanza sulle Dolomiti la conduttrice Mediaset è arrivata nelle Marche, terra natale dei suoi genitori, per salutare la nonna e alcuni parenti.

Per il Corriere della Sera l’ex Letterina di Passaparola avrebbe messo in piedi una strategia di comunicazione ben precisa: quella di mostrarsi con nonchalance, come se nulla fosse accaduto, per poi raccontare tutto all’amica Silvia Toffanin. A quanto pare sembra infatti confermata l’intervista in autunno a Verissimo.

Intanto le pratiche della separazione restano ferme: Ilary Blasi non sembra intenzionata a fare rientro a Roma. Da qualche settimana è lontana pure dai tre figli Cristian, Chanel e Isabel, impegnati con il padre Totti a Sabaudia. Qui Francesco fa vita spartana, tra cene in villa, spiaggia libera e giochi in acqua soprattutto con la bambina più piccola.