Lo snodo cruciale, il punto di non ritorno della fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi non sarebbe da ricercare nell’inizio della love story tra Noemi Bocchi e l’ex calciatore, bensì in ciò che accadde esattamente un anno fa tra l’ex Letterina e Cristiano Iovino. A sganciare un’altra bomba sugli ex coniugi più famosi d’Italia è Il Corriere della Sera che ha scavato ancor più profondamente sulla vicenda, raccogliendo informazioni che raccontano una verità differente rispetto a quella emersa fino ad ora. A oggi, la versione più in voga è la seguente: Totti ha tradito la moglie con Noemi, dando la mazzata finale al suo matrimonio. La goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbe invece cascata prima che il Pupone iniziasse a frequentare la nuova fiamma. E quella goccia si chiamerebbe appunto Cristiano Iovino.

A Ferragosto del 2021, Totti pubblicava sul suo profilo Instagram uno scatto di lui e Ilary con la scritta romantica “Io e Te” e un cuoricino rosso. Pochi giorni dopo sarebbe scattato il patatrac. Francesco avrebbe scoperto dei messaggi assai ‘pericolosi’ scambiati dall’allora moglie e Cristiano Iovino, ipertatuato e muscoloso personal trainer e influencer (operativo tra Roma e Milano), noto alle cronache rosa del Bel Paese per essere stato l’ex ragazzo di Giulia De Lellis e Zoe Cristofori. Il Corsera non ha dubbi: Totti, nel leggere quei messaggi, capì di essere stato tradito. Altrimenti detto, comprese che tra Ilary e Iovino non c’era una semplice amicizia, “piuttosto un flirt o qualcosa d’altro”.

Così il quotidiano di via Solferino:

“I messaggini reciproci trovati sul telefonino di lei (come ha raccontato anche il settimanale Chi) sarebbero stati abbastanza eloquenti. Il destinatario e mittente risulterebbe proprio questo Cristiano, che non è affatto un amico di Francesco, nemmeno un lontano conoscente. Questo sarebbe il vero snodo cruciale – “lo spartiacque” ci assicurano – nella storia ventennale tra Totti e Ilary. Quello in cui il Capitano prende coscienza. Capisce tante cose. E ripensa a tutti quel tempo in cui, per due edizioni consecutive dell’Isola (2021 e 2022) e per lo sfortunato show Star in the Star, sua moglie passava a Milano almeno quindici giorni al mese, mentre lui, da solo, a casa, faceva il papà tuttofare per Cristian, Chanel e Isabel”.

Il Corriere della Sera aggiunge che la conoscenza tra la timoniera de L’Isola dei Famosi e il personal trainer risalirebbe a circa un anno e mezzo fa. Totti, quando sarebbe venuto a sapere della tresca, si sarebbe sentito ingannato, ferito e tradito. All’epoca non c’era traccia di Noemi Bocchi nella sua vita. E infatti la conoscenza tra il Pupone e la donna sarebbe decollata settimane dopo.

Secondo tale ricostruzione, il punto di non ritorno della love story sarebbe quindi da datare a un anno esatto fa, quando cioè l’ex capitano giallorosso scoprì dell’amicizia speciale, se così la si può chiamare, della moglie e di Iovino. Quel che è certo è che la relazione, nel giro di dodici mesi, è evaporata. Ed ora è tempo di accordi tra legali.

Sempre il Corriere della Sera rende noto che l’avvocato di Ilary, Alessandro Simeone, è in ferie all’estero, mentre quello di Francesco, Antonio Conte, resta in attesa di comunicazioni. Probabilmente ad agosto non si muoverà una mosca e ogni bozza di accordo sarà discussa a settembre.