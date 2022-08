Totti, Noemi è davvero incinta? A Estate in Diretta arriva la verità

Non si arresta il can can mediatico attorno alla separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi. Per non farsi mancare nulla, pochi giorni fa Il Corriere della Sera ha pubblicato un articolo in cui ha messo in circolo la voce che Noemi Bocchi potrebbe essere incinta dell’ex capitano giallorosso. Ma come? Manco il tempo di dire addio alla moglie che già il Pupone sta per diventare di nuovo padre grazie alla nuova fiamma? Cosa c’è di vero? Gianluca Semprini e Roberta Capua, lungo la puntata di Estate in Diretta (Rai Uno) in onda il 12 agosto, hanno provato a fare chiarezza sulla vicenda. Ed è emersa un verità ben diversa rispetto a quella raccontata dal quotidiano di via Solferino.

Gli ospiti che hanno preso parte al dibattito in studio sono stati Candida Morvillo (giornalista del Corriere), Alessio Poeta (giornalista di Chi Magazine), Emanuela Tittocchia (showgirl), Federico Vespa (giornalista e scrittore) e Fabrizio Rocca (amico di Francesco Totti). La prima a prendere parola è stata la Morvillo che ha spiegato come è stata diffusa l’indiscrezione relativa alla presunta dolce attesa di Noemi Bocchi: “Giovanna Cavalli, una mia bravissima collega, ha raccolto delle voci che girano attorno a questa coppia ‘scandalosa’. Sulla gravidanza di confermato non c’è niente; è un pettegolezzo che gira a Roma e che serve anche a spiegare il modo repentino con cui è scoppiata la coppia Ilary-Totti”.

Dopo l’intervento di Candida Morvillo ha detto la sua Alessio Poeta, di fatto sbugiardando senza se e senza ma ciò che ha scritto il Corsera: “Io non ci credo, lo stesso Corriere lo ha definito come un gossip apocrifo. Penso sia solo chiacchiericcio e che quindi sia una cosa infondata.”. Roberta Capua ha ricordato che, nella separazione, ci sono in mezzo dei minori e che una simile voce è “pesante”. Dello stesso avviso Emanuela Tittocchia, la quale ha anche raccontato di aver visto la Blasi a fine estate e di averla trovata bene: “Ho visto Ilary fino a maggio/giugno, sempre sorridente; lei è stata molto brava a gestire la situazione. Loro sono stati davvero bravi a gestire ciò. Il gossip sulla gravidanza è brutto”.

Pure il giornalista Federico ha fatto la ramanzina al quotidiano di via Solferino, parlando persino di “cattivo gusto” in merito alla scelta di pubblicare una simile notizia. “Un giornale importante come Il Corriere della Sera che pubblica sulla base di chiacchiericci una notizia così pesante… C’è una coppia separata e ci sono minori di mezzo, è una cosa di cattivo. Non esiste una cosa del genere, dalle foto poi che vedo Noemi non mi sembra incinta, è magra come un chiodo”, ha tuonato Vespa.

Sulla stessa lunghezza d’onda Fabrizio Rocca, amico di Totti. “Non crederò mai che la nuova fidanzata di Francesco possa essere incinta, credo sia assolutamente una fake news“, ha sottolineato l’uomo. A ripreso parola Candida Morvillo che ha voluto fare alcune precisazioni: “Il Corriere non ha detto che Noemi è incinta, ha riportato solo dei pettegolezzi ed ha pure sottolineato che la Bocchi ha la pancia piatta. Noi abbiamo raccontato questa indiscrezione come non confermata“. Insomma, nemmeno chi ha dato la notizia pare credere alla veridicità della medesima news. Quindi? Quindi Noemi Bocchi pare essere tutto in questo momento tranne che incinta.

A chiudere il discorso e a spezzare una lancia a favore del Corsera ci ha pensato il padrone di casa di Estate in Diretta, Gianluca Semprini: “Non dobbiamo però essere ipocriti, di questa cosa ne parliamo anche noi e tutti i giornali. Su, inutile essere ipocriti”.