Totti, “Noemi è incinta!” Signorini ha visto Ilary: “Come sta oggi”

La telenovela dell’estate, quella con protagonisti Francesco Totti, Noemi Bocchi e Ilary Blasi non smette di stupire. Stando all’ultima indiscrezione riportata dal Corriere della Sera la 34enne flower designer sarebbe in dolce attesa. Proprio così: pare che la romana, nata e cresciuta nel quartiere Parioli, sia pronta a dare al Capitano il tanto desiderato quarto figlio. Eppure nelle ultime paparazzate di Chi il pancino della giovane è apparso piuttosto piatto ma non è da escludere che la gravidanza sia ai primissimi mesi.

Secondo i pettegolezzi proprio questa clamorosa novità avrebbe spinto Totti ad uscire allo scoperto con Noemi e ad allontanare definitivamente Ilary Blasi dalla sua vita. Anche per questo motivo, inoltre, i due ex coniugi avrebbero optato per due comunicati diversi che annunciavano la separazione. E i rapporti oggi sarebbero tesi, complicati, con la conduttrice Mediaset che a malapena parlerebbe con l’ormai ex marito.

Per Noemi Bocchi si tratterebbe del terzo figlio: da Mario Caucci, di professione imprenditore, ha avuto due bambini che oggi hanno dieci e otto anni e che avrebbero già conosciuto Francesco Totti, ormai di casa nell’appartamento della nuova fiamma.

Signorini ha incontrato Ilary Blasi sulle Dolomiti

Ilary Blasi è fuggita sulle Dolomiti per cercare un po’ di pace e tranquillità. Prima il viaggio in Tanzania, poi il breve soggiorno a Sabaudia: ora l’ex Letterina di Passaparola vuole godersi l’estate in mezzo alla natura. In montagna ha incontrato Alfonso Signorini che qui possiede da anni una casa.

Al Messaggero il conduttore del Grande Fratello Vip ha raccontato del suo incontro con la collega:

“L’ho trovata bene. Ilary è una donna molto lucida che sa il fatto suo. Perché ha scelto la montagna? Credo volesse stare fuori dai giri e ritengo sia decisamente comprensibile”

Secondo gli amici più cari Ilary Blasi vuole mostrarsi come una donna forte, che sa reagire alle difficoltà della vita. Intanto, al contrario di quanto emerso nell’ultimo periodo, la 41enne non sarà ospite di alcun programma televisivo. Né Verissimo né Belve: la Blasi non rilascerà alcuna intervista sulla fine del suo matrimonio con Francesco Totti.

Come fa sapere The Pipol Ilary ha deciso di prendersi una lunga pausa dal piccolo schermo: tornerà in video solo il prossimo anno, in primavera, per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi che è stata confermata da Mediaset dopo il buon successo ottenuto di recente.