Prima il caldo della Tanzania, poi il sole di Sabaudia, ora un po’ di fresco delle Dolomiti. Prosegue l’estate di Ilary Blasi che, per la prima volta dopo oltre 20 anni, sta trascorrendo le vacanze da single. Nelle scorse ore la conduttrice ha pubblicato una serie di fotografie in cui la si vede impegnata in un’escursione sul Lago di Braies, stupenda località del Trentino Alto Adige. Francesco Totti invece si trova a Sabaudia, con i tre figli. I ben informati sostengono inoltre che continuano gli incontri tra l’ex capitano giallorosso e Noemi Bocchi. E con la Blasi? Chi c’è?

C’è qualcuno che ha pizzicato Ilary sulle Dolomiti ed ha pure carpito qualche suo dialogo. Dialogo che avrebbe avuto come tema principale la fine del matrimonio con Totti. A riferire il retroscena è stata l’influencer ed esperta di gossip Deianira Marzano, la quale ha ricevuto da un ‘uccellino’ la soffiata riguardante la presentatrice de L’Isola dei Famosi. Pare che una casuale ‘investigatrice’ abbia notato la Blasi al Lago di Braies. Infatti ha provveduto a ‘paparazzarla’ mentre era intenta a parlare con un’altra donna (un’amica o una familiare?). Questo è ciò che è emerso:

Dunque ci sarebbe in corso una delle fasi più delicate di una separazione, vale a dire il momento in cui concretamente bisogna fare le valigie e chiudere la porta di casa dietro di sé, quella casa in cui per anni si sono vissuti gioie e dolori con il proprio partner.

Totti e Noemi Bocchi, quando ufficializzeranno la relazione

Totti e Noemi si vedono e fanno coppia: sulla questione pare che ormai non ci siano più dubbi. Per il momento, però, entrambi, per questioni facilmente intuibili, non vogliono uscire allo scoperto. Secondo quanto riferito dal quotidiano Il Messaggero, i due avrebbero però stabilito una sorta di piano da seguire: resteranno in silenzio e continueranno a viversi segretamente fino a quando le pratiche di separazione con Ilary Blasi non saranno ultimate. Sarà allora che la Bocchi e l’ex calciatore daranno meno lavoro ai paparazzi, mostrandosi pubblicamente, insieme.