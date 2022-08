By

Francesco Totti fa sul serio con Noemi Bocchi dopo la rottura dall’ormai ex moglie Ilary Blasi. Più volte il Pupone è stato pizzicato sotto casa della 34enne romana, conosciuta un anno fa grazie ad un torneo di padel. Ora entrambi si trovano nella stessa località balneare: lui a Sabaudia, dove possiede una villa, lei poco distante a San Felice Circeo. Stando alle ultime indiscrezioni riportate dal Messaggero la giovane avrebbe rinunciato alle solite vacanze in Sardegna scegliendo di stare vicina alla nuova fiamma.

Nelle ultime ore Noemi Bocchi è stata avvistata nella spiaggia del residence dove risiede stesa sul lettino a prendere il sole. Poi un tender è venuto a prenderla per portarla su uno yacht ormeggiato al largo, dove si è fermata qualche ora per poi tornare a riva. A detta dei maligni a bordo c’era proprio Francesco Totti: i due avrebbero trascorso del tempo insieme lontano dai figli.

Secondo il quotidiano tra Totti e Noemi ci sarebbe un accordo: i due avrebbero intenzione di continuare a vivere la loro love story in gran segreto fino a quando la battaglia legale tra Francesco e Ilary Blasi non sarà giunta al termine. In questo modo tutti potranno costruirsi un proprio equilibrio e l’ex attaccante della Roma potrà godersi il nuovo amore alla luce del sole.

Le pratiche della separazione tra Totti e Ilary non sono ancora ufficialmente iniziate. I due devono spartire equamente un impero economico formato da sette società – tra cui una holding con patrimonio da sette milioni di euro – con azioni intestate ai due ma anche ai loro parenti, tra cui la madre, il fratello e il cugino del Capitano. Anche l’ex Letterina di Passaparola aveva coinvolto i suoi parenti nelle attività di famiglia.

Poi ci sono gli immobili, tra cui la mega villa da 1500 metri quadrati e 36 stanze. C’è poi la casa a Sabaudia e l’appartamento a Casal Palocco, dove Totti viveva prima del matrimonio con la Blasi, celebrato nel 2005. Senza dimenticare i guadagni milionari dell’ex coppia: un tesoro che si aggirerebbe intorno ai 100 milioni di euro.