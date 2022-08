Novità sulla rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti. L’ex coppia più amata dello showbiz italiano non ha ancora avviato le pratiche della separazione ma pare che il Pupone abbia già dettato alcune condizioni. A spifferare tutto ci ha pensato il settimanale Nuovo Tv.

Sembra che nell’accordo di separazione tra Totti e Ilary ci sia una clausola imposta dall’ex giocatore giallorosso. Lo sportivo avrebbe “obbligato” l’ormai ex moglie a restare a vivere a Roma. Un modo per rimanere vicino ai tre figli Cristian, Chanel e Isabel, che hanno rispettivamente 17, 16 e 6 anni.

Nei giorni scorsi si era parlato della voglia di Ilary Blasi di traslocare a Milano. La giusta soluzione per agevolare il lavoro visto che il quartier generale di Mediaset è a Cologno Monzese. Ma la 41enne vorrebbe stare più vicina anche all’amica del cuore e collega Silvia Toffanin.

Un’opzione che però farebbe soffrire molto Totti, che non ha alcuna intenzione di stare alla larga dai suoi eredi. Non a caso secondo un’indiscrezione riportata qualche tempo fa da Repubblica Francesco e Ilary sarebbero propensi a lasciare i figli nella maxi villa all’Eur.

Così facendo non sarebbero Cristian, Chanel e Isabel a trascorrere una settimana da una parte e una dall’altra, come la maggior parte dei figli di separati, bensì i genitori, in base ai rispettivi impegni di lavoro. Per la prossima stagione televisiva Ilary Blasi è stata confermata alla guida dell’Isola dei Famosi ma non sono esclusi altri progetti lavorativi.

Il patrimonio di Totti e Ilary

Francesco Totti e Ilary Blasi devono spartire equamente un impero economico formato da sette società – tra cui una holding con patrimonio da sette milioni di euro – con azioni intestate ai due ma anche ai loro parenti, tra cui la madre, il fratello e il cugino del Capitano. Anche l’ex Letterina di Passaparola aveva coinvolto i suoi parenti nelle attività di famiglia.

Poi ci sono gli immobili, tra cui la mega villa da 1500 metri quadrati e 36 stanze. C’è poi la casa a Sabaudia e l’appartamento a Casal Palocco, dove Totti viveva prima del matrimonio con la Blasi, celebrato nel 2005. Senza dimenticare i guadagni milionari dell’ex copia: un tesoro che si aggirerebbe intorno ai 100 milioni di euro.