Tra gossip, indiscrezioni e malelingue sulla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti una cosa pare certa: la scelta della presentatrice Mediaset su Instagram. La padrona di casa dell’Isola dei Famosi non è mai stata così social come oggi, dopo l’addio all’ex calciatore.

Da quando ha annunciato l’addio al padre dei suoi tre figli Ilary Blasi ha iniziato a inondare i suoi follower di numerose foto – ma anche video – prima del suo viaggio in Africa e poi delle giornate trascorse a Sabaudia. Scatti in cui l’ex Letterina di Passaparola si mostra sensuale e conturbante.

In altre pose, invece, Ilary Blasi si mostra come una madre tenera e docile per i suoi tre bambini, Cristian, Chanel e Isabel. Soprattutto con quest’ultima, la piccola di casa che ha solo sei anni, la bionda presentatrice sfoggia il suo lato più amorevole e affettuoso.

Un cambiamento – quello su Instagram – che in molti hanno notato, chiedendosi perché, di colpo, Ilary abbia rivoluzionato il suo modo di fare. A questa domanda hanno risposto alcuni amici della Blasi al settimanale Di Più:

“Ci tiene a mostrarsi forte in un momento tanto delicato. E non vorrebbe mai, per nessun motivo, apparire come la moglie inconsolabile tradita dal marito. Al contrario, lei è una donna tosta e vuole farlo sapere al mondo intero”

In questi giorni, inoltre, molti hanno fatto paragoni tra Ilary Blasi e Noemi Bocchi, la nuova presunta fidanzata di Francesco Totti. Le due donne sembrano quasi sorelle: fisicamente sono molto simili. A tal proposito una fonte vicina alla Blasi ha precisato:

“Credo che Ilary abbia deciso di mostrarsi in foto più sensuali anche per ricordare a tutti che lei resta una delle donne più affascinanti della tv italiana”

La separazione tra Totti e Ilary

Francesco Totti e Ilary Blasi si sono detti addio dopo venti anni insieme – diciassette di matrimonio – e tre figli. Ignote le reali cause della rottura anche se più fonti parlano di tradimenti e mancanze di rispetto. In particolare sta facendo parecchio scalpore il presunto legame del Pupone con Noemi Bocchi, 34enne flower designer, divorziata e madre di due bambini.

La relazione tra i due andrebbe avanti dall’estate 2021. Totti avrebbe negato qualsiasi coinvolgimento emotivo con l’ormai ex moglie ma un investigatore privato, reclutato dalla stessa Ilary, avrebbe tolto ogni dubbio. Al momento le pratiche della separazione non sarebbero state ancora avviate per volere della Blasi, che avrebbe deciso di concedersi qualche tempo per riflettere.