Ilary Blasi sarà grande protagonista della prossima stagione televisiva. Non solo nelle vesti di conduttrice – è stata riconfermata alla guida dell’Isola dei Famosi, che andrà in onda nella primavera 2023 – ma anche in quelle di personaggio del momento. La separazione della 41enne da Francesco Totti è praticamente argomento caldo, che scotta. È uno dei topic più discussi dell’estate e lo sarà ancora per molto tempo, visto che – complice il presunto flirt tra il Pupone e Noemi Bocchi – ha assunto i contorni di un’appassionante soap opera.

Nello stringato comunicato Ansa che annunciava la separazione dal Pupone Ilary Blasi ha chiesto rispetto per la sua famiglia e la sua privacy e assicurato che non rilascerà altre dichiarazioni sulla vicenda. In realtà – stando ad alcuni gossip riportati dal settimanale Nuovo – pare che la bionda presentatrice sia pronta a vuotare il sacco in un noto programma televisivo.

Secondo i beninformati Ilary Blasi sarebbe in trattative con l’amica e collega Silvia Toffanin per raccontare tutti i retroscena della faccenda a Verissimo. Già a settembre, dunque, potremmo conoscere la versione dei fatti fornita da Ilary. Quella ufficiale, lontana da gossip e malelingue. Del resto la Blasi è sempre stata molto legata alla Toffanin e proprio nel suo salotto ha smentito lo scorso inverno la crisi con Francesco Totti.

L’intervista di Ilary Blasi a Verissimo

Intervista che in questi giorni è stata duramente criticata per il modo in cui l’ex Letterina di Passaparola ha difeso a spada tratta il padre dei suoi figli. A quanto pare – o almeno così sussurrano persone vicine alla Blasi – Totti avrebbe negato fino alla morte una presunta relazione con Noemi Bocchi. Da qui, pare, la sicurezza e spavalderia mostrate da Ilary a Verissimo.

La Blasi avrebbe scoperto la verità solo dopo l’ospitata da Silvia Toffanin e grazie alla complicità di un investigatore privato, che avrebbe pedinato l’ex Capitano giallorosso.

L’amicizia tra Ilary Blasi e Silvia Toffanin

Praticamente coetanee – Silvia Toffanin è nata nel 1979, Ilary Blasi nel 1981 – la giornalista veneta e la conduttrice romana sono grandi amiche e alleate. Prima di ottenere il successo grazie a Passaparola hanno partecipato a Miss Italia: Silvia nel 1997, Ilary l’anno successivo.

La Toffanin e la Blasi sono cresciute praticamente insieme, costruendo nel tempo un legame sincero, solido e privo di rivalità o gelosia. Tra l’altro sono rimaste incinte tutte e due nel 2015: Silvia della secondogenita Sofia Valentina, Ilary della terzogenita Isabel.