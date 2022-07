Emergono altri retroscena sull’addio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Il magazine Chi ha svelato altri particolari degli ultimi mesi trascorsi dall’ex capitano giallorosso e dalla conduttrice Mediaset, spiegando perché quest’ultima ha fatto delle mosse che, con il senno di poi, non sono sembrate così azzardate. Molti si sono domandati perché l’ex Letterina di Passaparola sia andata in tv a smentire la crisi, concedendo un’intervista a Verissimo. “Perché ha negato tutto se si stava separando? Non poteva tacere?”. Questo il ragionamento che tanti hanno fatto dopo che è stata ufficializzata la fine del matrimonio. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha dato una ricostruzione dettagliata della vicenda, offrendo delle risposte. Ecco quindi una spiegazione logica dell’agire di Ilary, la quale avrebbe persino assunto un investigatore privato per avere certezza che l’allora marito si vedeva con Noemi Bocchi.

Secondo alcune indiscrezioni, Totti sarebbe venuto a conoscenza di alcuni messaggi compromettenti sul cellulare della Blasi da parte di un altro uomo. Chi Magazine smentisce tale versione. Alcune persone vicine alla coppia negherebbero la presenza di tale uomo del mistero di cui tanto si è discusso di recente. Ciò che invece non è in discussione è che il ‘Pupone’ ha allacciato una relazione con Noemi.

“Persone vicine alla coppia negano che sia colpa di alcuni messaggini captati da Totti sul telefono di Ilary, associati alle voci di un uomo misterioso a Milano. Secondo queste fonti, nonostante i sodali di Totti siano convinti del contrario, non esisterebbero né i messaggini che avrebbero indispettito Totti, né l’uomo misterioso. E confermano le voci che vedono il Capitano circondato dalle tentazioni, capace di resistere a tutto fuorché a quelle”.

Il settimanale sostiene inoltre che, nei mesi scorsi, ci sia stata una mossa strana dell’ex calciatore. Mossa che avrebbe fatto aumentare i sospetti della Blasi:

“A un certo punto Totti ha tolto alla sorella di Ilary la gestione dei propri social: nella sezione direct di Instagram di Totti, infatti, arrivavano i classici messaggi delle ammiratrici, ma alcuni di questi tradivano una certa familiarità. E questo avrebbe spinto Totti a riappropriarsi dei social, per evitare domande e sospetti”.

A un certo punto, nella vita di Totti fa il suo ingresso Noemi. Sembra che galeotta fu una partita di padel, sport amato sia dalla Bocchi sia dall’ex capitano giallorosso. Si mormora che il primo incontro, la cosiddetta scintilla, si sia verificato un anno esatto fa, nell’agosto 2021:

“Lei e Totti si conoscono ad agosto del 2021 a un torneo di padel. Lei lo confessa agli amici, cercando di capire le intenzioni del Capitano. A settembre inizia la frequentazione, ma il segreto viene ben custodito dagli amici e, forse, dall’intera città, che tutto perdona ai propri eroi. E questo nonostante Totti porti Noemi negli stessi luoghi dove era stato con Ilary”.

Il resto si sa: Dagospia lancia la bomba a inizio 2022, Ilary va a Verissimo e smentisce tutto, con toni netti. Perché lo ha fatto se sapeva invece che il suo matrimonio stava andando in pezzi? Pare che in realtà lei non sapesse di Noemi, ecco spiegato il motivo della sua mossa:

“A febbraio, Dagospia lancia la bomba: Totti frequenta Noemi Bocchi, ecco le loro foto allo stadio. Ilary, a questo punto, chiede conto al marito di questa rivelazione, e lui risponde più o meno così: “Pensi che, se avessi una amante, sarei così scemo da portarla allo stadio con me, davanti a tutti?”. E aggiunge che, al massimo, si sarà fatto un selfie come con tante altre tifose. C’era un saggio che diceva: “Se vuoi nascondere un elefante in una piazza, riempi la piazza di elefanti”, ma Ilary crede alle parole di Totti, al punto da andare in televisione a smentire seccamente queste voci, come a Verissimo, dall’amica di sempre Silvia Toffanin”.

Si giunge all’inizio dell’edizione 2022 de L’Isola dei Famosi. Ed è proprio nei mesi in cui va in onda il reality show di Canale Cinque che Ilary avrebbe scoperto tutti gli altarini dell’ex marito grazie anche a un investigatore privato. A quel punto la decisione irreversibile di troncare: