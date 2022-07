Totti-Noemi, no convivenza. Con Ilary Blasi rapporti complicati

Non accenna a placarsi il clamore dovuto alla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. La notizia della rottura, annunciata con due comunicati distinti, ha portato con sé numerose indiscrezioni sulla coppia. L’ultima, lanciata dal portate The Pipol, vedrebbe l’ex Capitano giallorosso impegnato in una nuova convivenza con la presunta fiamma, indicata come Noemi Bocchi, in un condominio situato nella zona Parioli della Capitale.

La verità, tuttavia, sarebbe un’altra. A smentire categoricamente il rumor, dato per buono dal noto sito di gossip, ci ha pensato il Corriere della Sera, sulle cui pagine è possibile leggere:

“Inutile cercare Totti dove non è, appostandosi sotto i portoni. […] In questi giorni torridi della sua prima estate da single, se ne sta più o meno tranquillamente a casa sua, nella sua megavilla all’Eur da 25 stanze. […] Non c’è nessuna nuova convivenza in vista con Lady Bocchi“

L’ex Capitano sarebbe dunque rimasto in solitudine nella proprietà che comprende campi di padel e doppia piscina. Di recente, tuttavia, l’indimenticabile maglia n. 10 è stato raggiunto dal primogenito Cristian, il quale, dopo la vacanza trascorsa in Tanzania con la madre e le sorelle Chanel e Isabel, ha ripreso gli allenamenti Under 17 della Roma.

Dal canto suo, invece, Ilary Blasi è ormai tornata in Italia e, in attesa di approdare nuovamente a Roma, si è concessa alcuni giorni nella villa situata a Sabaudia. Si tratta della prima estate in cui la famiglia si ritrova divisa nel corso delle vacanze.

Dopo la diffusione dei due comunicati congiunti, gli ex coniugi non avrebbero più avuto modo di vedersi. Mentre Totti è rimasto in Italia, optando per la via del silenzio, la conduttrice è partita per l’Africa, insieme ai figli e alla sorella Silvia, documentando con dovizia di particolari il suo viaggio, attraverso le proprie Instagram Stories. Stando a quanto trapelato, inoltre, tra l’ex Pupone e la Blasi i rapporti sarebbero alquanto tesi, a discapito del tanto chiacchierato ritorno di fiamma, di cui si era parlato di recente.

Ciononostante, la conduttrice non sembra intenzionata a trasferirsi a Milano. Nel frattempo, si fa sempre più insistente la questione della spartizione dei beni tra la coppia. Una situazione che la conduttrice si troverà a dover affrontare, una volta terminata la sua lunga vacanza, prima in Tanzania e poi a Sabaudia, con il sostegno del suo avvocato milanese, Alessandro Simeone. Dal canto suo, invece, Totti sarà rappresentato da Antonio Conte, legale di fiducia della Roma.