Ilary Blasi spunta a Sabaudia: il bikini da urlo e il messaggio a Totti

Dall’Oceano Indiano al Mar Tirreno: Ilary Blasi, nelle scorse ore, è rientrata in Italia. Dopo aver annunciato la fine del suo matrimonio con Francesco Totti, la conduttrice Mediaset, assieme ai suoi tre figli, era salpata per la Tanzania, lasciandosi gossip e can can mediatico a chilometri di distanza. Una ‘fuga tropicale’, però, non è per sempre. E infatti eccola rispuntare nella sua amata Sabaudia, luogo che per anni ha frequentato durante le vacanze estive assieme all’ex marito. Ex, appunto: quest’anno non li si vedrà assieme sul litorale. Ilary c’è, di Francesco invece nessuna traccia. Da quando c’è stato il naufragio sentimentale, l’ex capitano giallorosso ha fatto perdere le proprie tracce. La Blasi invece ha reagito in modo opposto.

Non appena ha messo piede a Sabaudia, la timoniera de L’Isola dei Famosi è spuntata sui social, confezionando tra le Stories Instagram, un ‘calendario’ da urlo in cui ha sfoggiato un bikini rosso fuoco che le sta a pennello. Scatti a colori, in bianco e nero, in primo piano e a figura intera: insomma, Ilary lancia messaggi, pure all’ex marito, e fa capire che, nonostante tutto, la vita va avanti, comunque. Anche perché non ci sono alternative e, tanto vale, meglio prendere tutto con la cosiddetta ‘filosofia’, senza nascondersi.

Il fatto che in un periodo così complicato non abbia smesso di mostrarsi sui social ai suoi milioni di fan (tra l’altro non ha mai postato così tanto come ora) e, soprattutto, lo abbia fatto con scatti mozzafiato e ‘leggiadri’, è un’ulteriore prova che non ha assolutamente intenzione di farsi schiacciare e spezzare da una situazione difficile. Altrimenti detto, Ilary è donna che reagisce, a maggior ragione se il gioco si fa duro.

Chi invece non parla né si mostra è Totti. I ben informati hanno spifferato che aveva appuntamento a Formentera con alcuni ex calciatori con i quali avrebbe dovuto giocare a padel, sport che ama. Alle Baleari, però, non lo si è visto. Motivo? Chi Magazine ha raccontato che Francesco in questo momento non vuole in alcun modo trovarsi al centro del gossip più di quel che già è. E quindi se ne sta lontano da ogni tipo di ‘vetrina’ pubblica. E con Noemi? The Pipol Gossip ha narrato che in questo momento sta vivendo con lei, sotto lo stesso tetto. Sarà vero? Chissà… Intanto Ilary splende sotto il sole di Sabaudia!