“Totti-Ilary coppia aperta”. Noemi? Ex tronista smentisce

Continuano ad emergere nuove indiscrezioni sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Il Pupone e la conduttrice dell’Isola dei Famosi si sono detti addio da ormai due settimane, a causa della presunta relazione tra il Capitano e Noemi Bocchi. Stando però ai rumors riportati dal settimanale Di Più, la realtà sembrerebbe essere ben più complessa di come non sia apparsa, almeno inizialmente.

In base a quanto riportato dal magazine, che ha raccolto diverse testimonianze provenienti dal mondo dello spettacolo, sembrerebbe che il loro matrimonio fosse ormai “di facciata”. Pare infatti che entrambi gli ex coniugi vivessero liberamente la propria vita sentimentale. Si è dunque parlato anche di “coppia aperta” per descrivere il tipo di relazione tra Totti e Ilary Blasi, portata avanti con un unico vincolo: la discrezione. Stando infatti a quanto rivelato dal settimanale:

“Totti e Ilary si sentivano liberi di incontrare altre persone a patto, però, di fare tutto con riservatezza, evitando di farsi scoprire e di mettere così l’altro in una situazione antipatica. E, soprattutto, di mettere in difficoltà i figli che per tutti e due sono sempre stati la cosa più importante.”

Una simile ricostruzione dei fatti era stata riportata anche nell’ultimo numero del settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. Sul magazine, infatti, si è parlato di una sfuriata di Ilary Blasi, dopo la pubblicazione delle foto che ritraevano l’incontro tra Noemi Bocchi e Francesco Totti. Il Pupone sarebbe venuto meno alla riservatezza stabilita con la moglie, la quale, mesi prima, aveva smentito le voci sul tradimento, “sicura di non essere smentita dai fatti“. Come è possibile leggere sulle pagine della rivista:

“Per questo si è molto arrabbiata quando ha saputo delle foto. Il patto era che nessuno si facesse sorprendere con nuove o vecchie fiamme.”

Sabaudia in fermento per Totti e Ilary Blasi: ecco perché

E mentre ora si apre la questione della separazione, con la relativa gestione del patrimonio dell’ex coppia, a Sabaudia non si fa che parlare di Totti e Ilary Blasi. I due hanno infatti una villa sul lungomare presso la quale erano soliti recarsi nel corso della stagione estiva. Quest’anno, per la prima volta da molto tempo, gli ex coniugi non arriveranno insieme. Chi per primo, dunque, varcherà la soglia dell’abitazione? Si è parlato di Ilary Blasi che, dopo le vacanze trascorse in Africa, potrebbe rientrare con i figli e soggiornare a Sabaudia, prima di fare ritorno nella Capitale.

Lo sfogo di Apicerni, ex fidanzato di Noemi Bocchi: “Sto valutando se intervenire nelle sedi opportune“

Nel corso delle ultime due settimane, la notizia della separazione tra Totti e Ilary Blasi ha trascinato con sé, volenti o nolenti, altri personaggi, tra cui Gianfranco Apicerni. L’ex tronista di Uomini e Donne e postino di C’è Posta per Te è stato legato in passato con Noemi Bocchi. A svelare la notizia ci ha pensato il settimanale Di Più che avrebbe riportato, inoltre, dichiarazioni esclusive di Apicerni, che tuttavia non sarebbero mai state rilasciate. A denunciare quanto accaduto ci ha pensato il diretto interessato attraverso una Instagram Story condivisa sul proprio profilo di recente, attraverso la quale ha tuonato: