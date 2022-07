Totti-Noemi, lei stava con noto ex tronista UeD. Parla lui: “Fu bello”

Le strade del gossip sono infinite. Il naufragio del matrimonio tra Totti e Ilary Blasi ha scatenato un vespaio nella cronaca rosa, facendo emergere retroscena curiosi, alcuni documentati e veritieri, altri fantasiosi. Tra quelli verificati e quindi non fake, c’è quello relativo a una interessante love story vissuta in passato tra Noemi Bocchi (la donna paparazzata di recente con Totti da Chi Magazine) e un noto ex tronista di Uomini e Donne, poi divenuto volto familiare di un altro programma di Maria De Filippi, C’è posta per te. Di chi si tratta? Di Gianfranco Apicerni, attuale postino del popolare show campione d’ascolti del sabato sera di Canale Cinque.

A confermare che una relazione c’è stata è stato lo stesso Apicerni. Raggiunto dal magazine Di Più, l’ex tronista – oggi l’uomo, oltre fare il postino di C’è posta per te, gestisce due case vacanza nel centro di Roma – ha narrato il rapporto avuto con Noemi: “Un amore giovanile, il nostro, che ricordo con piacere perché è coinciso con uno dei periodi più belli della nostra vita”. Non si trattò di una liaison breve, bensì di un amore lungo circa due anni che venne consumato prima che Apicerni entrò negli studi di Uomini e Donne (dove scelse Valeria Bigella) ma dopo che partecipò al reality sportivo Campioni – Il Sogno.

“Anche se ritengo non ci sia niente di male a parlare del nostro amore, non vorrei crearle problemi”, ha aggiunto Apicerni, tagliando corto sul capitolo Noemi Bocchi, consapevole che ogni altro tipo di dichiarazione fornita in questo momento sulla donna provocherebbe un can can mediatico.

Come l’ex marito di Noemi ha reagito alle paparazzate di Chi

Per quel che invece riguarda la vita sentimentale di Noemi dopo la fine della storia con Apicerni, la donna ha conosciuto Mario Caucci, l’uomo che per 10 anni è stato suo marito e che è il padre dei suoi due figli. Caucci, quando per la prima volta uscì lo spiffero che Noemi si vedesse con Totti, commentò la vicenda in modo piuttosto curioso. “Totti ha tutta la mia comprensione, io so bene cosa c’è oltre l’immagine di mia moglie. Penso che da tutta questa storia, se vera, c’è solo lei che può trarre un vantaggio mediaticamente, mentre al Capitano tutta la mia comprensione”, disse l’uomo lo scorso febbraio.

Da quando invece è riscoppiato il gossip, che ha segnato la fine del matrimonio dell’ex capitano giallorosso e di Ilary, Caucci ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione trincerandosi dietro un secco “No comment”. Medesimo atteggiamento avuto da Totti: Francesco non ha spiaccicato parola dopo che sono state pubblicate le paparazzare che lo hanno immortalato assieme alla Bocchi.