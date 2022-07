Ilary Blasi: CHI svela come ha reagito alle foto di Noemi e Totti

By

Stando alla ricostruzione dei fatti, la reazione della conduttrice alla vista delle foto incriminate non sarebbe tardata ad arrivare

È ormai trascorsa più di una settimana dall’ufficializzazione della fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Se per alcuni è stato un fulmine a ciel sereno, per altri la notizia è stata accolta come un inevitabile risvolto, soprattutto a seguito dell’indiscrezione lanciata da Dagospia lo scorso febbraio. A lungo si è parlato della centralità della figura di Noemi Bocchi, presunta nuova compagna del Capitano, nonché la ragione per cui la storia tra Blasi e Totti sia naufragata, secondo diverse ricostruzioni.

Eppure, l’ex Pupone ha sempre negato il suo legame con l’ex moglie di Mario Caucci, presidente del Tivoli calcio. Per questo, negli scorsi mesi, la crisi sembrava essere rientrata, a seguito di una smentita clamorosa di Ilary Blasi nello studio di Verissimo. Ma il corso degli eventi, alla fine, ha smentito a sua volta le parole della conduttrice. Quest’ultima, subito dopo il comunicato rilasciato all’agenzia ANSA, è partita insieme ai figli e alla sorella Silvia in Africa. Totti è invece rimasto in Italia, senza aggiungere nient’altro sulla questione.

La dinamica, tuttavia, non è stata ancora chiarita del tutto. Secondo la ricostruzione del settimanale Chi, infatti, a mettere in crisi il matrimonio sarebbero stati alcuni messaggi inequivocabili che il Capitano avrebbe scoperto sul cellulare della conduttrice. Questa versione dei fatti darebbe anche credito a chi aveva definito quello tra Ilary Blasi e Francesco Totti come un “matrimonio di facciata”, prima dello scoppio dello scandalo.

La reazione di Ilary Blasi dopo le foto di Totti e Noemi

Se fino a qualche mese fa, infatti, si parlava solo di indiscrezioni, fino a quando il precedente numero di Chi non ha pubblicato le foto dell’ex Pupone sotto casa di Noemi Bocchi. Stando a quanto riferito dallo stesso magazine di Alfonso Signorini – in aggiunta alle nuove rivelazioni – la reazione di Ilary Blasi sarebbe stata immediata: la conduttrice si sarebbe arrabbiata. Da quel preciso istante, per il volto al timone dell’Isola dei Famosi sarebbe stato impossibile salvare le apparenze. I fatti, ormai, l’avevano smentita – stando a quanto riportato dal settimanale Chi – e la separazione era ormai inevitabile.