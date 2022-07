Totti e Ilary, nuove rivelazioni di Alex Nuccetelli su Noemi

Questo pomeriggio Alex Nuccetelli è stato fra gli ospiti di Estate in diretta, il contenitore di Rai Uno condotto da Roberta Capua e Gianluca Semprini. L’occasione per averlo in studio, visto il periodo, è praticamente scontata: tutti infatti vogliono avere qualche indiscrezione in più sulla chiacchieratissima fine della storia d’amore ventennale fra Ilary Blasi e Francesco Totti.

Nel salotto di Rai Uno, Alex Nuccetelli ha dunque avuto la possibilitò di raccontare (per la maggior parte) aneddoti e dettagli già ampiamnte conosciuti dal pubblico mainstream, ma anche qualche piccola curiosità in più che fornisce un quadro più completo rispetto a quella che sarà probabilmente la rottura più clamorosa del 2022.

Prima di tutto, Alex Nuccetelli ha tenuto a sottolineare come, a detta sua, la fine della relazione fra Ilary Blasi e Francesco Totti non sarebbe legata ad alcun tradimento reciproco. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni a Estate in diretta:

“Io ho finito due storie importanti della mia vita, credo che dopo vent’anni possano accadere tutte le cose. Secondo me non è vero che ci sono terze persone, soprattutto in rapporti di questa importanza bellezza e solidità. Loro sono stati due genitori fantastici, da esempio per tanti giovani, che hanno cresciuto i figli nella maniera più genuina del mondo, cercando veramente di fare apparire in loro delle radici di base. Le tentazioni sono tante. Credo che c’è da fare un plauso assoluto a questi due ragazzi così belli e vincenti.”

Questa risposta, piuttosto sfuggente, ha però scatenato un’immediata reazione da parte dei conduttori del programma. Per giorni, infatti, non si è fatto che parlare di Noemi Bocchi, la presunta nuova fiamma di Totti con cui l’ex calciatore è stato pizzicato da Chi. A Estate in diretta Nuccetelli ha quindi ribadito cose già arcinote, come il fatto che non è stato lui il Cupido della situazione. Nuccetelli è infatti semplicemente l’organizzatore di alcune serate a cui entrambi hanno partecipato. Anche rispetto agli ultimi scatti apparsi su Chi, Nuccetteli ha espresso più di qualche perplessità, dichiarando: “C’è da capire se veramente c’è…ho visto delle foto di Chi che dovevano essere chissà che cosa, e ho visto delle foto sotto un palazzo”.

In questo periodo post rottura, Totti e Nuccetelli sono spesso in contatto. L’ex della Mosetti ha raccontato a Rai Uno di aver sentito l’amico storico Capitano della Roma in diverse occasioni, spesso anche tre o quattro volte al giorno. Tuttavia, rispetto alla situazione, “Er Pupone” ha continuato a mantenere il riserbo più assoluto

“Ci sentiamo spessissimo e sempre, sin da single, non è mai stato un uomo di quelli che si è vantato delle sue conoscenze o delle sue cose, è molto riservato”.

Sarà dunque rimasto deluso chi si aspettava da questa intervista chissà che rivelazioni. L’unica certezza, a questo punto, è che anche gli amici più stretti di Totti sono aggiornati rispetto a questa nuova misteriosa frequentazione che prosegue da mesi. La sensazione, in ogni caso, è che la relazione sia ormai una sorta di segreto di Pulcinella.