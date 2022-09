La separazione più rumorosa dell’estate, quella tra Francesco Totti e Ilary Blasi, è diventata una partita a scacchi giocata su più fronti. I due ex coniugi hanno deciso di usare armi del tutto differenti. Da un lato l’ex calciatore ha optato per il profilo bassissimo: zero foto social e vacanze nella sua Sabaudia. Dall’altro la conduttrice Mediaset, vulcanica su Instagram dove ha tappezzato la bacheca con scatti mozzafiato alternati a foto con i figli. Chi la conosce bene assicura che dietro alle scelte social dell’ex Letterina si cela un messaggio piuttosto semplice: “Vado avanti, con il sorriso e con energia”. Schermaglie mediatiche che hanno un certo peso, ma assai meno rilevanti della vera ‘ciccia’: la divisione del patrimonio e l’immagine con cui i due ex emergeranno dal ‘cataclisma’ sentimentale da cui sono stati investiti. Ciò dipenderà da che cosa racconteranno a livello pubblico non appena apriranno la bocca (fino ad ora l’hanno tenuta cucita). Ed è qui che sta il nocciolo della questione.

Secondo i ben informati Ilary starebbe decidendo se concedere o meno un’intervista fiume all’amica Silvia Toffanin. Se dovesse sbarcare nel salotto di Verissimo, fuor di dubbio che farebbe rivelazioni scottanti su Totti e Noemi Bocchi. In un simile contesto si intreccerebbe l’aspetto mediatico e quello concreto della separazione perché, come ribadisce La Repubblica, se la Blasi dovesse fare una simile mossa, l’ex marito la leggerebbe come una ‘dichiarazione di guerra’. E a quel punto potrebbe venire meno la volontà di Francesco di procedere con una separazione pacifica. A rivelare siffatto eventuale scenario sono persone vicine all’ex capitano della Roma.

Dunque uno snodo cruciale circa i problemi da risolvere in merito al naufragio sentimentale è proprio la volontà di Ilary di parlare pubblicamente o meno di quel che è accaduto negli ultimi mesi. Quel che è certo è che la presentatrice romana è alquanto arrabbiata per come sono andate le cose. A confermare che il suo stato d’animo è tutt’altro che quieto è stato Alfonso Signorini, che l’ha incontrata sulle Dolomiti pochi giorni fa. “Triste? No, è più inc…ta che triste”, ha sussurrato il direttore di Chi Magazine.

Da quanto trapelato pare che la Blasi non fosse al corrente della liaison di Francesco e Noemi Bocchi. Sarebbero stati proprio i servizi di Chi a farle aprire gli occhi. Da qui l’arrabbiatura. Dal canto suo Totti se ne sta zitto zitto. Ma non troppo visto che un giorno sì e l’altro pure, a parlare, ci pensa il suo amico Alex Nuccetelli. Ed è difficile credere che il pr se ne vada in giro a spifferare ciò che penserebbe Francesco senza una sorta di ‘incarico’ ricevuto proprio dal Pupone.

“Lo sai, per me guai a chi me la tocca Ilary, perché resta sempre mia moglie, ok, ex moglie, la madre dei miei figli. Capirai, dopo vent’anni. Oh, abbiamo passato insieme quasi un quarto di secolo. Non le ho fatto mancare niente, in tutto e per tutto, perché ero proprio innamorato pazzo. Se avesse fatto qualcosa in più, non mi sarei mai allontanato, questo è scontato”. Queste le parole che Totti avrebbe detto in uno sfogo poi riportato da Nuccetelli.

Insomma, la versione del Pupone è che lui ha sempre amato Ilary e che Noemi è arrivata quando ormai il matrimonio era precipitato. Peccato che la conduttrice pare proprio non pensarla allo stesso modo. Non resta che attendere di capire se la Blasi deciderà di confidarsi con Silvia Toffanin: se avverrà ciò, sarà guerra. E allora si smetterà di giochicchiare a scacchi, lasciando spazio all’artiglieria pesante.