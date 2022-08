Totti rompe il silenzio, sfogo sorprendente: “Guai a chi tocca Ilary”

Francesco Totti, nonostante tutto e nonostante tutti, difende Ilary Blasi. La loro separazione potrebbe finire in tribunale, ma l’ex capitano della Roma, per bocca dell’amico fraterno Alex Nuccetelli (proprio il Cupido che gli fece incontrare l’allora Letterina di Passaparola), avrebbe speso parole che risultano piuttosto sorprendenti sull’ormai ex moglie. A riferire le esternazioni del Pupone è stato il Corriere della Sera, all’indomani della notizia data da Chi Magazine relativa al fatto che Francesco, per sistemare tutte le questioni connesse alla fine delle sue nozze, abbia arruolato il celebre legale matrimonialista Annamaria Bernardini de Pace, un osso duro, ferratissima in materia di controversie coniugali.

“Lo sai, per me guai a chi me la tocca Ilary, perché resta sempre mia moglie, ok, ex moglie, la madre dei miei figli. Capirai, dopo vent’anni. Oh, abbiamo passato insieme quasi un quarto di secolo. Non le ho fatto mancare niente, in tutto e per tutto, perché ero proprio innamorato pazzo. Se avesse fatto qualcosa in più, non mi sarei mai allontanato, questo è scontato”. Queste sono le parole che l’ex calciatore avrebbe confidato ad Alex Nuccetelli; parole che sono state trascritte dal CorSera e che ribadiscono ciò che è trapelato di recente dalla sponda Totti, ossia che Francesco è sempre stato innamorato della moglie, ma che poi è subentrato qualcosa che ha mandato all’aria il matrimonio.

Insomma, non sarebbe Noemi Bocchi l’origine della rottura. Lei sarebbe arrivata dopo nella vita del Pupone, quando ormai la situazione con la Blasi era precipitata. Questa almeno è la versione che vogliono far passare Totti e coloro che gli sono vicini. In tutto ciò, Ilary tace e posta come se un domani non ci fosse foto sui social, dove si mostra ora intrigante, ora felice con i figli. Ma dietro a cotanta immagine di rilassatezza, i ben informati assicurano che ci sia una rabbia covante.

Da un lato Totti vorrebbe chiudere rapidamente la questione ‘fine del matrimonio’, trovando una soluzione consensuale, che risparmierebbe veleni e altre burrasche. Ma soprattutto lascerebbe più tranquilli Cristian, Chanel e Isabel, cioè i figli. Tuttavia pare che la Blasi abbia il dente avvelenatissimo e non voglia cedere su alcuni punti, come ad esempio quello di lasciare la casa, dove ha vissuto con l’ex marito, ai figli, alternandosi con Francesco nella dimora.

Altro pensiero che non lascia tranquillo Totti è la possibilità che Ilary vada a sfogarsi in tv, a Verissimo, dall’amica Silvia Toffanin. “Allora la consensuale diventerebbe una via non più percorribile. E si andrebbe in tribunale, per la separazione giudiziale, che potrebbe durare anche tre anni”, ricorda il Corriere della Sera.