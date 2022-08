Ilary Blasi come mamma l’ha fatta: foto. Web in tilt: piove di tutto

L’ultimo post condiviso dalla conduttrice dell’Isola dei Famosi non ha lasciato indifferenti i follower: ecco come si è mostrata

Ilary Blasi è sicuramente una delle protagoniste indiscusse dell’estate 2022. Mentre continuano ad emergere nuovi retroscena sulla sua separazione da Francesco Totti, la conduttrice dell’Isola dei Famosi ha scelto di non nascondersi. Anzi, sin dal comunicato diffuso lo scorso luglio con cui ha ufficializzato la fine del suo matrimonio, non ha perso occasione di condividere foto sui social. Un recente post, in particolare, ha acceso ulteriormente i riflettori su di lei, soprattutto per la mise succinta sfoggiata dal noto volto di Canale 5.

In attesa di incontrarsi con l’ormai ex marito e i rispettivi avvocati per discutere del divorzio, Ilary Blasi si è mostrata ormai pronta a salutare l’estate. Gli scorsi mesi, per la conduttrice, sono stati segnati di viaggi continui. Dopo il periodo trascorso in Tanzania con i figli e la sorella Silvia, ha trascorso infatti alcuni giorni nella villa a Sabaudia, per la prima volta senza il Pupone, rimasto nel frattempo a Roma. La 41enne romana si è poi spostata in Trentino e infine, dopo la breve vacanza sulle Dolomiti, è tornata a Frontone, nelle Marche, il paese in cui sono nati e cresciuti i suoi genitori.

Ora, anche per il volto al timone dell’Isola dei Famosi, le ferie sembrano giunte al termine. E la Blasi ha scelto di salutare questi torridi mesi a modo suo. Sul suo profilo Instagram ha fatto di recente la sua comparsa uno scatto che ha lasciato ben poco spazio all’immaginazione. In formissima – come d’altronde ha avuto modo di mostrare nel corso delle ultime settimane – Ilary Blasi si è mostrata in topless, sapientemente camuffato con le braccia incrociate sul petto. A corredare l’istantanea, in un nostalgico bianco e nero, la caption, “Goodby summer“.

Ilary Blasi al naturale: la foto divide il web

Inevitabilmente, la foto ha attirato l’attenzione dei follower, che si sono scatenati con i commenti più disparati. C’è stato infatti chi ha promosso la decisione della conduttrice, come ad esempio Laura Chiatti che l’ha definita “una visione“. Chi più esplicitamente ha chiosato: “Che bel buongiorno che meraviglia, ma questa foto è da …INFARTO”. Oltre all’approvazione di alcuni, tuttavia, lo scatto ha suscitato anche le critiche di altri utenti. In particolare, un utente ha suggerito che lo scatto potesse essere stato pensato come una frecciatina rivolta a qualcuno, sentenziando: “Deve fare rabbia a chi?“.