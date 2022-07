Totti e Ilary, futuro in tv dopo la separazione: conferme e novità

Sicuramente il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi sta facendo parlare e anche parecchio. Chissà per quante settimane ancora usciranno notizie che li riguardano. Si poteva immaginare un risultato del genere vista l’influenza di questi due volti dello showbiz italiano. Si tratta, infatti, di una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo e dello sport qui in Italia. La notizia della loro separazione ha superato anche i confini italiani. Ora cosa accadrà nel loro futuro lavorativo dopo quanto accaduto?

Si parla di separazione dei beni, di vacanze oltreoceano e ora di alcune novità sulla presenza di Totti e Ilary in tv. Quella della Blasi sarebbe una conferma, visto che negli ultimi anni è apparsa sul piccolo schermo al timone dei reality show. Ebbene, secondo quanto si legge su Dagospia, Ilary avrebbe rinnovato il suo contratto con Mediaset. Questo va a confermare la sua presenza nella nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2023. Il prossimo anno, dunque, il pubblico ritroverà ancora lei alla conduzione del reality show svolto in Honduras.

Mentre per la Blasi arrivano delle conferme, per Totti ci sarebbero delle novità. Sembra che la Rai abbia messo gli occhi sull’ex numero 10 della Roma per i Mondiali del Quatar. “La direttrice di RaiSport Alessandra De Stefano sarebbe tornata all’attacco per averlo nella squadra dei talent. Riuscirà a convincerlo?”, si legge. Il Pupone accetterà la nuova sfida sul piccolo schermo? Per scoprirlo bisognerà sicuramente attendere.

Nel frattempo, proprio la Rai ha deciso di fare qualche modifica all’interno della sua programmazione, stando al passo con il clamore mediatico intorno all’ormai ex coppia.

Ilary Blasi e Totti, i rumors scottanti

Mentre mesi fa giravano voci sull’imminente rottura e Ilary smentiva, ecco arrivata l’ufficialità della separazione. La conduttrice dell’Isola ha scelto subito dopo di partire con i tre figli verso la Tanzania. Non solo, la Blasi in questi giorni è molto attiva su Instagram. Al contrario, da parte di Totti – che sembra aver ricevuto il sostegno da parte di Sabrina Ferilli nelle scorse ore – regna il silenzio.

Al centro del gossip del momento ci sono lui e la sua presunta nuova fiamma, Noemi Bocchi. Ma non mancano le indiscrezioni anche sulla vita sentimentale di Ilary e sarebbe addirittura spuntato fuori il nome dell’ex di Belen Rodriguez, padre della seconda figlia Luna, Antonino Spinalbese. Si è trattata, però, di una fake news.