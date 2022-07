Totti e Ilary, Ferilli si schiera: sgambetto alla Blasi? Ventura approva

Quello di Francesco Totti e Ilary Blasi sembra non essere un divorzio sereno. Certo, la maggior parte delle separazioni sono dure da affrontare. L’addio di questa coppia pare essere davvero molto turbolento! Ora tutti parlano di loro, anche se la conduttrice dell’Isola dei Famosi aveva richiesto privacy per proteggere la famiglia. Come si poteva immaginare, sono finiti al centro del gossip e spuntano indiscrezioni di ora in ora. Solo questa mattina, sui social network girava una foto che sembrava ritrarre Totti e la presunta sua nuova compagna Noemi Bocchi mentre si baciano.

Ma la verità è un’altra: si tratta di uno scatto con protagonisti l’ex calciatore giallorosso e la Blasi. Nel 2018 fu proprio lui a condividere questa foto su Instagram. Dopo aver risolto l’enigma, ecco che ci pensa Sabrina Ferilli a riportare subito l’attenzione sul divorzio di Totti e Ilary. La famosa attrice condivide sul proprio profilo un video che ricorda un momento televisivo condiviso con Francesco. Sicuramente la Ferilli non è un’ingenua sprovveduta, sapeva che avrebbe generato non pochi commenti dopo questo suo gesto.

Una chiara mossa per palesare il suo pensiero? Scendendo nel dettaglio, l’attrice pubblica una vecchia clip dello show House Party, scrivendo “A proposito di…”. Precisamente, è possibile vedere la Ferilli e Totti a letto insieme, per una simpatica scena. Sabrina gli chiede: “Faresti uno spogliarello per me?”. E lui, indeciso, risponde: “Dipende”. Questa la piccola scena condivisa dall’attrice in queste ore, in uno dei tanti giorni in cui Francesco e Ilary sono al centro del gossip.

Per quale motivo l’attrice condivide questo video del 2016 proprio ora? Tra voci di gossip e indiscrezioni sulle loro ricchezze, quasi non si parla d’altro. L’impressione è che Sabrina Ferilli abbia così deciso di sostenere pubblicamente Totti, a discapito di Ilary Blasi. Intanto, spunta anche Simona Ventura. Quest’ultima non ha espresso un pensiero poi così positivo sull’attuale conduttrice dell’Isola, sua collega.

Dopo l’annuncio sul divorzio di una delle coppie più amate dello showbiz italiano, la Ventura ha scelto di togliersi qualche sassolino dalla scarpa attraverso un’intervista. Il suo commento è arrivato dopo una serie di situazioni che si sono create per via delle voci di imminente rottura.

Le indiscrezioni sull’arrivo del divorzio tra Totti e Ilary, in questi mesi, si erano fatte pesanti. La Blasi aveva deciso di smentire più volte e aveva anche criticato il messaggio di incoraggiamento che Simona aveva condiviso per loro.

Ed ecco che poi è arrivo l’annuncio sulla separazione della celebre coppia. La Ventura non ha perso tempo e ha condiviso di nuovo il suo parere, questa volta in un’intervista per Il Messaggero: “Francesco è stato molto carino con me, dopo quel post. Ilary non tanto, ma posso capirlo”.