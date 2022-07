Social e fake news. Le piattaforme web, strumento ora prezioso ora diabolico del terzo millennio, sono un ricettacolo di frammenti di qualunque cosa accade sul globo terracqueo. Quel qualcosa però, spesso, viene distorto, piegato, camuffato e rivenduto in una veste che si allontana dalla realtà. Detto ciò, su Instagram, nel corso della notte scorsa, è apparsa una fotografia di Francesco Totti alquanto curiosa su un profilo ancor più curioso, con ogni probabilità fake. Ma si proceda con ordine…

Come è arcinoto, il matrimonio di Ilary Blasi e dell’ex calciatore è naufragato. Lui è stato pizzicato assieme a Noemi Bocchi. Senza dubbio c’è stata una frequentazione ed è probabile che la storia tra i due stia proseguendo, come documentato da Chi Magazine di recente. Al netto di ciò, su Instagram, poche ore fa è stato creato un nuovo profilo a nome di Noemi Bocchi. Nella bio c’è scritto che il profilo è nato perché quello originale è stato hackerato. E quale è stata la prima fotografia pubblicata su tale account? Una foto di un romantico bacio tra Totti e una donna bionda.

Diversi utenti (e pure qualche testata) si sono bevuti la storia del profilo hackerato e hanno creduto che Totti e Noemi fossero usciti alo scoperto sul nuovo account di lei, baciandosi e pubblicando lo scatto sui social. Nulla di più falso: il nuovo profilo di Noemi è evidentemente fake e la fotografia del bacio, udite udite, non ritrae Francesco e la Bocchi, bensì l’ex capitano della Roma e Ilary Blasi. Trattasi infatti di un’istantanea risalente al 28 aprile 2018 che Totti pubblicò su Instagram per omaggiare il compleanno dell’allora moglie. Qualcuno ha invece creduto che la donna fosse Noemi e non Ilary per via della somiglianza delle due donne.

Riassumendo e per farla breve, Totti non è uscito affatto allo scoperto assieme a Noemi. Un profilo fake ha postato un’istantanea provando a far credere che Francesco si fosse ritratto con la Bocchi mentre invece la donna baciata era Ilary. Lo scatto è datato 2018: fake news smascherata e fine dei giochi!