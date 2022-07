Ilary e Totti agli antipodi: ecco come stanno vivendo la rottura

Da ormai diversi giorni, Ilary Blasi è in viaggio in Tanzania con i figli Christian, Chanel e Isabel. La conduttrice ha deciso di concedersi un periodo di pausa dopo il comunicato ufficiale, diramato circa una settimana fa, attraverso il quale ha annunciato la fine del suo matrimonio con Francesco Totti. In attesa che la situazione si sgonfi, infatti, il celebre volto al timone dell’Isola dei Famosi ha scelto di sfuggire dal clamore mediatico, in compagnia dei suoi affetti più cari. Oltre ai tre figli, infatti, Ilary Blasi ha potuto contare anche sul sostegno della sorella Silvia. È rimasta invece a casa Melory, la più grande del clan Blasi, che tuttavia continua a difendere la sorella dai continui attacchi social.

Ciononostante, a discapito di quanto si potesse pensare, la conduttrice ha deciso di documentare la propria permanenza in Africa, attraverso numerose Instagram Stories. In questi giorni il suo profilo si è animato, tra scorci mozzafiato del panorama ma anche teneri scatti in compagnia della propria famiglia. In particolare, nelle ultime ore Ilary Blasi ha condiviso una tenera foto in compagnia dei tre figli, in cui si tengono uniti mano nella mano.

Come ha reagito Francesco Totti alla separazione

Francesco Totti ha invece optato per una strada diametralmente opposto. A seguito del sofferto annuncio della separazione, infatti, l’ex Pupone ha scelto la via del silenzio. Nessuna Instagram Story particolare, nessun post di chiarimento sono apparsi sui suoi social dopo la notizia bomba, sganciata lo scorso lunedì 11 luglio. E, come l’ormai ex consorte, anche il Capitano ha scelto di non commentare le diverse voci sul suo futuro sentimentale, in particolar modo riguardo al presunto legame con Noemi Bocchi.

Nel frattempo, si preannunciano tempi tutt’altro che piacevoli per l’ex coppia, sul fronte della spartizione dei beni. Per i rispettivi legali, infatti, le questioni da risolvere sarebbero ancora molteplici. Stando alle prime indiscrezioni riportate dal Corriere della Sera, la villa all’Eur, del valore stimato di 10 milioni di euro, potrebbe andare a Ilary Blasi, mentre per il resto il futuro sarebbe ancora incerto. Oltre a varie quote e azioni, sarebbero in ballo anche altre proprietà, tra cui la villa a Sabaudia: insomma, è ancora tutto da decidere.