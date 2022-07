Simona Ventura, rivelazioni: “Totti carino, Ilary meno”. Retroscena e veleni

L’addio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, come era più che prevedibile, sta facendo parecchio rumore. Sulla fine della love story, oltre al gossip nostrano, si stanno pronunciando una serie di volti noti italiani. Tra questi ci sono Sonia Bruganelli e Simona Ventura. Quest’ultima aveva rilasciato delle esternazioni anche mesi fa, quando Dagospia lanciò la bomba della conclusione delle nozze che all’epoca fu smentita dalla Blasi, la quale fece pure fare una brutta figura a Super Simo. Per questo nelle scorse ore, la Tigre di Chivasso, raggiunta dal quotidiano Il Messaggero, si è tolta qualche sassolino dalle scarpe, rendendosi protagonista di dolci parole nei confronti dell’ex capitano giallorosso e di dichiarazioni pungenti verso la timoniera de L’Isola dei Famosi.

Simona Ventura torna a parlare di Totti e Ilary Blasi e svela un retroscena sull’ex capitano giallorosso

Questo il pensiero che la Ventura veicolò sui social lo scorso inverno, quando si parlò per la prima volta della fine della vicenda relativa all’ex Letterina di Passaparola e del ‘Pupone’:

“La separazione è già di per sé un lutto! È dolorosissima! Quella pubblica lo è anche di più. Ai miei tempi i social non c’erano e quindi direi che oggi i figli vengono ancora meno tutelati. Francesco e Ilary sono due persone perbene, che si sono amate per 20 anni. Sapranno sicuramente uscire da questa tempesta senza disunirsi, continuando a comunicare ed essere in sintonia anche se a volte sarebbe più facile cedere alle provocazioni ed andare in guerra. In momenti come questi è facile per persone ‘vicine‘, ‘amiche‘, di soffiare sul fuoco ed entrare come un coltello nel burro della vostra coppia… Non permettetelo!”

Peccato che all’epoca Ilary smentì la crisi e, in riferimento alla collega, disse: “Come se fosse la mia migliore amica, come se vivesse in casa con noi. Boh”. Tradotto, la Blasi lasciò intendere tutto il suo disappunto, mettendo in ridicolo Super Simo che ora torna alla carica, svelando anche un retroscena su quel che avvenne privatamente tra lei e Totti dopo che si concesse la libertà di commentare il gossip.

“Francesco è stato molto carino con me, dopo quel post. Ilary non tanto, ma posso capirlo. La separazione porta sconquasso in qualsiasi famiglia, specialmente se ci sono figli. E il fatto di aver cercato una strada per non farli soffrire è lodevole. Comunicarlo è molto utile, perché blocca all’istante le terze, quarte e quinte chiavi di lettura. È un atto di responsabilità”.

In effetti, con il senno di poi, le prese di posizione di Ilary sono sembrate fuori luogo. Oltre all’episodio di Simona Ventura, si ricorda che la conduttrice se la prese con i giornalisti, dichiarando che dietro a tutto il can can sollevato c’erano solo ricostruzioni fantasiose e prive di logica. Ecco, forse si potevano evitare certi toni e alcune bordate. Sulla vicenda ha detto la sua anche Fabrizio Corona e non è andato per il sottile nei confronti di Ilary.

Sonia Bruganelli, il tweet sull’addio tra Totti e Ilary

Sul capolinea sentimentale di una delle coppie più amate d’Italia, è intervenuta anche Sonia Bruganelli tramite un cinguettio diffuso su Twitter. La moglie di Paolo Bonolis ha posto il focus sui figli di Totti e Ilary: “Ogni parola spesa su una coppia che dopo molti anni si lascia è una ferita inferta ai figli che meriterebbero solo di affrontare i difficili e inevitabili cambiamenti di vita senza dover leggere nei minimi dettagli ciò che avrebbe portato mamma e papà a non amarsi più”.