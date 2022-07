Totti e Ilary, il gossip detta il palinsesto: mossa a sorpresa di Rai1

La fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha fatto rizzare le antenne anche alla dirigenza Rai che, un po’ a sorpresa e in modo furbo, ha deciso di anticipare la messa in onda del documentario “Mi Chiamo Francesco Totti”. Trattasi di un’opera uscita nel 2020 e diretta dal regista Alex Infascelli. Il documentario, secondo i piani di Rai Uno, doveva essere una prima tv free con data di messa in onda prevista nel prossimo autunno. Alla luce delle ultime vicende sentimentali, i vertici di Viale Mazzini hanno invece deciso di anticipare il programma che sarà trasmesso lunedì 25 luglio. Evidentemente il fine è quello di sfruttare l’onda mediatica creatasi attorno alla conclusione della relazione dell’ex capitano della Roma e della conduttrice in forza a Mediaset.

“Mi Chiamo Francesco Totti” è un documentario la cui voce narrante è naturalmente quella del ‘Pupone’ che ripercorre le tappe della sua vita da calciatore, dagli esordi alle partite giocate nella Roma, passando dal successo immortale ai Mondiali del 2006 fino all’abbandono del calcio giocato avvenuto il 28 maggio del 2017, innanzi a uno stadio Olimpico gremito e commosso. Il film è stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2020 ed è stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 19 ottobre 2020.

Il documentario è tratto dal libro “Un Capitano” scritto a quattro mani da Francesco Totti e dal giornalista Paolo Condò. Naturalmente nel film compare anche Ilary Blasi che era presente durante lo struggente addio alle scene calcistiche dell’ex marito.

Totti e Ilary oggi, i nodi della separazione

Secondo le ultime notizie trapelate, l’addio tra Ilary e Totti, sul versante patrimoniale, è finito in mano agli avvocati che stanno cercando una quadra su come dividere i tanti beni dell’ex coppia. Si preannuncia una trattativa per nulla semplice. Al momento, però, i lavori dei legali sarebbero in una fase di stallo. Si attende il ritorno in Italia della Blasi, che si trova in vacanza in Tanzania con i tre figli avuti dall’ex atleta giallorosso. Non appena sarà atterrata, le parti avranno modo di perfezionare tutti i dettagli dell’addio per quel che riguarda le questioni economiche.