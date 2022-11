Francesco Totti e Ilary Blasi sarebbero vicini a un accordo. E sarebbe una novità nella loro battaglia per la separazione, visto che nei mesi scorsi c’è stata una guerra senza esclusione di colpi. Con uno dei due che ha provato a sferrare colpi bassi più dell’altra, come non pensare all’intervista di Totti su Ilary. Lei ha preferito la strada del silenzio in pubblico, invece. Poi ci sono stati i dispettucci che tutti conoscono e che riguardano borse, scarpe e orologi. Adesso pare che i due abbiano deciso di stabilire una tregua. O chissà, magari hanno consigliato loro così, perché è meglio la pace e non la guerra. Anche per il bene dei figli.

Questa svolta avrà a che fare anche con il cambio di avvocato da parte del Pupone? Non è più assistito da Annamaria Bernardini De Pace, che a Belve ha preferito non commentare in merito. Qualsiasi sia stato il motivo pare ci sia una grossa novità. Nelle scorse ore il Corriere della Sera ha riportato un dettaglio, anzi uno spiffero che Totti avrebbe fatto a proposito della separazione dalla conduttrice Mediaset.

Stando a quanto riportato dal Corriere, qualche giorno fa Totti avrebbe parlato di Ilary negli spogliatoi dopo una partita di calcio a 8 tra la Roma e la sua Weeze, che ha pure vinto. Rispondendo a una battuta dei suoi compagni, Totti avrebbe detto: “Mi costerà un sacco, ma adesso con Ilary si sistema tutto”. Dicendo che gli costerà tanto si sarà riferito a questioni economiche oppure sentimentali? O chissà, magari di orgoglio perché potrebbe dover andare incontro lui alle richieste dell’ormai ex moglie. Nei mesi scorsi, inoltre, l’avvocato della Blasi aveva rivelato che Ilary non ha chiesto nessun mantenimento per lei. E poi ormai entrambi sono felici con altri partner: Totti e Noemi sono una coppia alla luce del sole, ma anche Ilary è di nuovo felice con un imprenditore tedesco.

Non si sa altro al momento, nessun altro dettaglio a proposito di queste parole del Pupone. Certo è che questa confidenza di Totti su Ilary non può che far tirare un sospiro di sollievo ai tanti che negli anni si sono affezionati a loro. E che proprio non sopportavano di vederli litigare. Ciò che tutti sperano insomma è che questa tregua, questo accordo sia davvero vicino, come sostenuto in questo ultimo gossip.