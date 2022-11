Belve, De Pace vuota il sacco: “Vip, vi dico chi non mi ha pagata”

A Belve (Rai Due) è sbarcata Annamaria Bernardini De Pace, fra gli avvocati matrimonialisti più famosi d’Italia. L’ospitata prometteva rivelazioni scottanti e non ha deluso. Il legale, incalzata dalla sempre puntuale e acuta Francesca Fagnani, in alcuni passaggi ha rilasciato dichiarazioni roboanti su vip di peso. Particolarmente curiose le esternazioni su due donne del mondo dello spettacolo italiano, Asia Argento e Nina Moric, accusare dalla professionista di non averla pagata per il lavoro svolto. Durissime poi le frasi che la De Pace ha indirizzato a un big del cinema, il pluripremiato regista Gabriele Muccino. Largo anche a un paio di sue ‘imprese’, come ad esempio l’assegno monster che è riuscita a fare incassare all’ex moglie del calciatore Andrea Pirlo. Bocca cucitissima invece sulla separazione in corso tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Pare che l’avvocato fosse stata arruolata dall’ex dieci della Roma ma che poi qualcosa sia andato storto. Su tale vicenda Anna Bernardini ha preferito tacere.

Pronti via, la De Pace ha confermato di essere riuscita a far avere all’ex di Pirlo dopo il divorzio un assegno di mantenimento pari a 53 mila euro al mese. “Anche se quello maggiore che sono riuscita a far ottenere è stato da 150 mila euro al mese”, ha aggiunto. Come poc’anzi accennato, nessuna rivelazione per quel che riguarda il caso Totti-Blasi. La legale si è riservata di non replicare ad alcuna domanda. Molto loquace invece su quelle vip che se la sono data a gambe senza pagare la parcella.

“Rappresento moltissimi vip, tanti di loro non vogliono pagare. Ce ne sono molti che sono convinti che basta che io accosti il mio nome al loro e loro al mio che mi hanno ripagata in visibilità. Ma non è così. A chi non paga faccio una causa e i soldi me li riprendo. Asia Argento e Nina Moric non mi ha pagata. Non mi sono arresa, ma hanno fatto sparire tutto quello che avevano. Asia Argento non la rappresenterei più, non era una vittima. E’ mai sembrata una vittima a qualcuno? Dei miei clienti non parlo mai, solo quelli che non mi pagano”.

Capitolo Gabriele Muccino. Con il regista è in pessimi rapporti. Anzi, pare che non ne abbia mai avuti. Bernardini De Pace ha addirittura spiegato di aver querelato il l’artista che ha fatto fortuna ad Hollywood:

“Gabriele Muccino l’ho querelato, il mio avvocato David Leggi ha già presentato la denuncia. L’ho querelato perché ha detto che io ho fatto otto denunce penali tutte archiviate e io non le ho mai fatte nella mia vita. Ero l’avvocato di sua moglie, ma non ho mai fatto una denuncia di quel tipo. Tanta acredine nei miei confronti perché ha perso tutto, è normale”.

La ruggine tra l’avvocato e Muccino ha raggiunto il culmine dopo un recente intervento del cineasta, il quale, commentando la notizia relativa al fatto che Anna Bernardini De Pace avrebbe rappresentato Francesco Totti, ha tuonato su di lei, affermando di essere stato bersagliato da ben 8 denunce penali. Alla Fagnani, la De Pace ha raccontato un’altra versione, oltre appunto a informare di aver querelato l’artista. Questo l’intervento con cui Muccino ha attaccato di recente Annamaria Bernardini: