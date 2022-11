Belve, clima teso fra J-Ax e Fagnani. Cos’è stato detto su Fedez

Tornano anche quest’oggi le anticipazioni di Davide Maggio su Belve, la trasmissione condotta da Francesca Fagnani ormai diventata un vero e proprio cult per i telespettatori di Rai Due. Sul sito è apparsa oggi una breve anteprima video della prossima puntata del format, in onda stasera, 16 novembre, nel corso della quale uno dei due ospiti d’onore sarà J-Ax.

Il rapper, ormai ex Comunista col rolex, si racconterà a Francesca Fagnani nel corso di un’intervista dove i toni si scalderanno e pure parecchio. Fra una risposta e l’altra, infatti, J-Ax inizia ad un certo punto a partire per la tangente: tutto nasce da un discorso sulla sinistra italiana (“la più schifosa” secondo l’artista) che fa storcere il naso alla Fagnani e che in qualche modo la costringe ad interrompere bruscamente l’intervistato.

“Una roba che potrebbe fare la sinistra italiana è ribellarsi ad alcune multinazionali che pagano le tasse in Irlanda” commenta J-Ax, infastidendo la conduttrice che lo incalza dicendo “Ma senza andare sui massimi sistemi…”. J-Ax, dunque, controbatte con sguardo torvo “Quando si parla di certe cose mi interrompono sempre“. Una risposta, quella di J-Ax, che la Fagnani, da vera belva, interpreta come sfida. Qui la sua replica:

“Io la interrompo per una questione di noia, non di poteri forti […] A me non frega assolutamente niente, solo che non ci può ammorbare con queste cose”.

Questo, in ogni caso, sarà soltanto uno degli scambi della prossima puntata di Belve. Com’è ovvio si parlerà infatti anche di Fedez, con il quale J-Ax aveva creato il progetto Comunisti col rolex, una collaborazione apparentemente idilliaca che sarebbe poi sfociata in un clamoroso litigio che avrebbe allontanato i due rapper per anni. Di recente, in ogni caso, i due si sono finalmente ricongiunti: la ritrovata amicizia è nata sulla scia del tumore di Federico Lucia, che ha spinto Ax a rimettersi in contatto con l’ormai ex nemico. I due, tra l’altro, sono tornati insieme sul palco in tempi non sospetti in occasione del concerto benefico Love Mi. Parlando di Fedez a Belve (da lui definito “cattivissimo”, seppur solo in certe occasioni) J-Ax ha anche raccontato un dettaglio dai tratti oscuri: “Nei momenti di rabbia ti augura cose che tu non augureresti mai“.

Il tentativo di suicidio di J-ax

L’intervista a Belve è stata un’occasione per il rapper ex Articolo 31 di raccontare anche alcuni dei momenti più bui della sua esistenza. L’artista, per esempio, ha dichiarato di essere stato sull’orlo del suicidio (L’ho pensato, ma non ho avuto il coraggio, sono arrivato sul punto di prendere il coltello ma non mi sono trafitto“). J-ax, stando al suo racconto, era stato sul punto di compiere il gesto estremo in un momento in cui era in crisi per la droga.