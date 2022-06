J-Ax allo scoperto: la verità sul dissing con Fedez dopo 3 anni, la reazione

L’ultimo ospite di questa stagione del podcast Muschio Selvaggio è stato J-Ax. Con un ospite simile, Luis Sal, Martin e Fedez hanno voluto chiudere con il botto, visti i recenti sviluppi e l’imminente concerto benefico (il “LoveMi“) che i due “Comunisti col rolex” terranno a Milano il 28 giugno.

Nel corso della loro lunga chiacchierata, fra un aneddoto e l’altro, Fedez e J-Ax hanno tra le altre cose avuto occasione di confrontarsi su un tema in modo particolare. I due hanno fatto chiarezza sul vero significato di una canzone di J-Ax, Timberland Pro, che aveva scatenato i sospetti di molti fan ma anche di Fedez stesso.

Il pezzo era uscito a maggio del 2019, in un periodo in cui Fedez e J-Ax non si parlavano nemmeno più dopo tutto il caos generato dalla fine del loro rapporto lavorativo. Nella canzone c’era un estratto, in particolare, che come anche riportato da All Music Italia aveva fatto rizzare le antenne a tutti gli appassionati di gossip, in quanto appariva come palese dissing nei confronti di Fedez.

“Non ho niente da dimostrare né da compensare, quindi non ho il Lamborghini perché c’ho il c…. normale” cantava J-Ax, frase interpretata da alcuni come frecciatina al suo nemico giurato di allora. Ma la verità è un’altra.

J-Ax spiega il vero significato di Timberland Pro

A Muschio Selvaggio, l’artista ex Articolo 31 ha spiegato che il pezzo non voleva essere in alcun modo critico o ironico nei confronti di Fedez. “Era in generale, poi mi sa che era antecedente alla tua Lamborghini. […] Neanche dicevo che tu ce l’hai piccolo e io ce l’ho grande” ha commentato Ax, che ha avuto così occasione di mettere le mani avanti (sepure a posteriori) rispetto ai rumor. A questo punto Fedez racconta, in tutta onestà: “Molti l’avevano associato ad un dissing e anche io non sentendoci avevo pensato che fosse un dissing”.

Nel corso della chiacchierata, inoltre, i due artisti sono anche tornati a parlare di un tema che sta a cuore a chi aveva seguito le loro avventure insieme fin dagli albori. J-Ax, spalleggiato da Fedez, ha infatti spiegato che uno dei motivi che li ha portati alla rottura è stato il loro carattere agli antipodi.

Un punto chiave sul quale entrambi si sono trovati d’accordo, a proposito, è stato il fatto che la loro posizione “alla pari” in società sia stato uno dei motivi principali che poi avrebbe generato lo scontro. Ax, a proposito, ha commentato: