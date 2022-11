Le foto rubate dai paparazzi apparse in esclusiva nel nuovo numero di Chi parlano chiaro! Ilary Blasi ha ufficialmente una nuova frequentazione. Non è dato sapere almeno per il momento se si tratti di qualcosa di serio, magari destinato a durare nel tempo. Quel che è certo è che dopo mesi di gossip e speculazioni la rivista di Alfonso Signorini ha finalmente pizzicato la conduttrice ex moglie di Francesco Totti avvinghiata ad un altro.

Il nome del diretto interessato, attuale flirt di Ilary Blasi, è Bastian. Almeno per il momento non se ne conosce il cognome, ma la rivista rivela in anteprima che si tratta di un imprenditore tedesco. Piazzato in prima pagina su Chi c’è una foto in particolare che non lascia grande spazio all’immaginazione. Nello scatto si vede Ilary Blasi teneramente abbracciata all’uomo “misterioso” e probabilmente anche intenta a baciarlo. Chi presenta inoltre in esclusiva un selfie che la coppia ha deciso di scattarsi: il nuovo compagno di Ilary è più alto della conduttrice, ha i capelli biondo scuri e assomiglia molto vagamente a Totti (davvero curioso, visto che lo stesso Pupone ha scelto come nuova compagna Noemi Bocchi, che di Ilary è una mezza sosia). Stando a quanto riporta Blasting News, i due avrebbero passato insieme a Zurigo una notte in una suite da 1600 euro. Qui sotto le clamorose foto.

Con l’anteprima di Chi si chiude così un cerchio durato settimane, che ha visto Ilary Blasi al centro di infinite congetture da parte dei più pettegoli. Si è a lungo detto, infatti, che mentre Francesco Totti usciva piano piano allo scoperto con Noemi Bocchi anche lei avesse già un altro, che forse aveva iniziato a frequentare già quando con l’ex sportivo era ancora sposata. Si era detto da più parti che Ilary avesse messo le corna a Totti con il bel Cristiano Iovino, un personal trainer romano che si è però voluto rapidamente chiamare fuori dai giochi.

Dopo essersi imbattuto nelle voci sul suo conto, Iovino aveva specificato che pur conoscendo Ilary non l’aveva mai frequentata “in quel senso”. Lo sportivo aveva sottolineato con un comunicato sul Messaggero che la presentatrice fosse semplicemente “amica di conoscenti comuni”.