Tony Effe torna a parlare di Fedez e Ferragni: gli spinosi retroscena

Tony Effe torna a parlare di Fedez e Chiara Ferragni, tramite il suo libro. Non volevo ma lo sono, questo è il titolo che ha scelto per parlare della sua vita, così da far conoscere meglio la sua persona, andando oltre ciò che è abituato a mostrare. Come si poteva immaginare, non mancano dei riferimenti a personaggi noti in Italia e tra questi, appunto, i Ferragnez. Su quanto accaduto con l’ormai ex coppia ‘reale’ d’Italia, il rapper svela i retroscena.

Tony, in attesa della sua prima figlia con Giulia De Lellis, parla nel suo libro degli scontri che sono nati con Fedez. I due rapper, nei mesi scorsi, si sono lasciati andare a una serie di dissing che hanno attirato l’attenzione di molti. Infatti, c’è chi crede che sia stata una mossa di entrambi per catturare ancora di più l’interesse del pubblico italiano. Ma ecco che Tony sembra smentire questo, spiegando nel dettaglio com’è nato tutto, attraverso il libro.

Il compagno di Giulia De Lellis racconta che a marzo del 2024 è uscito il suo secondo disco, Icon, che ha ottenuto subito un gran successo. Ed ecco che il dettaglio non sarebbe passato inosservato agli occhi di Fedez: “Appena vede un po’ di hype ci si fionda”. Federico avrebbe così iniziato a riavvicinarsi al collega, dopo che le loro strade si erano separate qualche tempo prima. In palestra, come Tony cantava in un dissing, l’ex di Chiara Ferragni gli avrebbe chiesto di fare una canzone insieme, per l’estate.

Pare, addirittura, che Fedez fosse “in fissa” per questo featuring. Tony ha dovuto rifiutare la proposta, in quanto aveva già pronto il suo brano per quella estate e così “educatamente” gli ha risposto di no. A questo punto, sembra che Fedez non abbia preso bene il rifiuto. La situazione si sarebbe poi complicata con l’entrata in scena di Chiara Ferragni. “Chiara mi adora”, cantava mesi fa Tony Effe per attaccare il collega.

Ora il rapper spiega nel suo libro di essere andato a cena con degli amici, alla quale era presenta appunto anche la Ferragni, da poco tornata single. “Con lei c’era un buon rapporto. Parlavamo tranquillamente, ma con i paparazzi addosso è diventato uno scoop”, racconta Tony Effe. Il giorno dopo sono uscite fuori varie voci di gossip e Fedez non l’ha presa bene, tanto che ha deciso di bloccare il collega ovunque. E su questo, Tony sembra avere qualche sospetto:

“Chissà chi ha fatto girare quella voce. Lui cercava di attaccarsi alla mia energia e così è partita tutta la storia del dissing”

Fedez risponderà a queste rivelazioni? Probabilmente no. Ma è chiaro che tra i due ancora non corra buon sangue e che il rapporto difficilmente verrà recuperato.