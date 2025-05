Chiara Ferragni, nuovo fidanzato? Lei replica a sorpresa, dimenticato Tronchetti Provera

Finita la love story con Giovanni Tronchetti Provera, Chiara Ferragni si è avvicinata all’attore Cristiano Caccamo: tale indiscrezione ha cominciato a circolare nelle ultime ore ed è stata rilanciata da quasi tutte le testate. Sorprendentemente, l’influencer cremonese è intervenuta sul gossip. Una notizia, visto che di solito non si cura di commentare alcunché di ciò che viene detto sulla sua vita sentimentale. Ad esempio non ha spiaccicato nemmeno una parola dopo che nei mesi precedenti sul suo conto e su quello di Tronchetti Provera è stato detto di tutto. Stavolta invece ha fatto un’eccezione alla regola e, tramite un video postato sul suo profilo TikTok, ha battuto un colpo.

Chiara Ferragni risponde al gossip su Cristiano Caccamo con un video

Nel filmato divulgato sulla piattaforma cinese, l’ex moglie di Fedez ha fatto apparire la seguente scritta mentre si è immortalata con un’espressione tipica delle persone che ne hanno le tasche piene: “Io che faccio finta non mi interessi che mi venga affibbiato un nuovo fidanzato ogni settimana”. Come tappeto musicale ha scelto un brano che pare interpretare perfettamente il suo attuale stato d’animo: “Non mi importa cosa dite ogni volta, questa è la mia vita. Lasciatemi sola”.

Giovanni Tronchetti Provera, la conferma della fine della love story

Il gesto dell’imprenditrice digitale può tranquillamente essere decifrato come una smentita alle voci che la vorrebbero vicino a Caccamo. Ad un livello più profondo fanno anche trapelare un altro dettaglio molto curioso e interessante. Ferragni sembra aver scritto da persona single, altrimenti la smentita avrebbe contemplato che le affibbiano fidanzati ogni tre per due seppur il suo cuore è occupato. Per farla breve, per la prima volta l’imprenditrice digitale ha lasciato intendere a chiare lettere ciò che il gossip del Bel Paese va dicendo da giorni, vale a dire che la relazione con Giovanni Tronchetti Provera è finita in un vicolo cieco.

I ben informati assicurano che l’influencer sia alquanto risentita e abbacchiata di come è terminata la love story e che addirittura non vorrebbe più sentire il nome dell’uomo d’affari milanese. In effetti, da quando ci sarebbe stata la rottura, lei non ha mai fatto alcun riferimento alla relazione vissuta, quasi come se non fosse mai esistita.