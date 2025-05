Elisa a Milano, strabiliante differenza rispetto a Ferragni: cosa hanno notato i fan

C’è chi affronta la notorietà tuffandosi tra la gente e chi si arrocca in una torre d’avorio. Un esempio in tal senso, a detta dei fan, lo offrono la cantante Elisa e l’influencer Chiara Ferragni. In queste ore sono diventati virali due video che riguardano le due donne, quello di Elisa che è stata protagonista a Milano di una biciclettata da San Siro a via Quarenghi e quello dell’imprenditrice digitale scortata dai suoi bodyguard a Roma dove ha partecipato a un evento del Codacons. La vicenda ha fatto scalpore soprattutto perché terminata la manifestazione l’ex moglie di Fedez è stata intercettata da un inviato di Pomeriggio 5. Tra quest’ultimo e gli uomini della sicurezza della Ferragni è scattato un mezzo parapiglia.

La biciclettata in cui ha pedalato anche Elisa si è svolta in una zona in cui è stato organizzato un lodevole progetto di recupero ecologico. L’artista è stata la protagonista di questa iniziativa volta a promuovere la sostenibilità ambientale. Mentre era in sella, alcuni fan l’hanno affettuosamente circondata intonando il brano “Anche fragile”. Come l’ha presa Elisa? Benone, improvvisando un mini concerto live con i suoi supporters.

Il filmato della scena ha iniziato a circolare sui social. La cantante ha fatto incetta di attestati di stima. Molti utenti l’hanno descritta come umile e disponibile, nonostante la notorietà. E c’è chi ha pure fatto uno strabiliante paragone con la Ferragni. “E poi c’è la signora Ferragni che gira con le guardie del corpo”, ha sottolineato un utente in un commento al vetriolo. In effetti la differenza tra il modo di rapportarsi dell’artista e quello dell’influencer è alquanto differente.

Da sempre Ferragni è allergica alle interviste e alle domande (dice che lei comunica quasi solo sui social). E da sempre, cioè da quando è diventata popolare, è praticamente ‘irraggiungibile’. Si muove con i bodyguard e avvicinarla è un’impresa. Per ulteriori dettagli chiedere a Michel Dessì, l’inviato di Pomeriggio 5 che ha tentato di farle qualche domanda pochi giorni fa. La faccenda ha pure fatto inalberare la padrona di casa del talk show, Myrta Merlino, che senza troppi fronzoli ha criticato aspramente l’influencer.