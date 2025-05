Pomeriggio 5, intervista a Ferragni finisce male: scoppia il caos, Merlino furiosa

Myrta Merlino furiosa per l’atteggiamento di Chiara Ferragni e delle sue guardie del corpo con l’inviato di Pomeriggio 5 Michel Dessì. Il 22 maggio l’influencer cremonese ha preso parte a Roma all’iniziativa promossa dal Codacons per presentare il progetto “Oltre il silenzio”. Focus sul contrasto alla violenza sulle donne, lo stalking e l’omofobia. Finito l’evento, l’ex moglie di Fedez è stata intercettata dal giornalista della trasmissione Mediaset. Immediatamente quest’ultimo è stato bloccato dai bodyguard dell’imprenditrice. A un certo punto la faccenda è quasi degenerata, con Dessì che ha sostenuto che ciò che stava avvenendo era esagerato e fuori luogo.

Pomeriggio 5, tensione alle stelle tra Chiara Ferragni e l’inviato Dessì

Dessì non appena ha provato a rivolgere una domanda alla Ferragni è stato fatto allontanare dalle guardie del corpo di quest’ultima. Ha ritentato di porre qualche quesito, venendo di nuovo ‘placcato’. “Madonna Chiara, mi sembra un po’ esagerato, lo posso dire? Ho fatto solo una domanda”, ha scandito l’inviato che è poi ha sostenuto di essere stato strattonato da qualcuno della sicurezza dell’influencer. “Le mani addosso no”, ha chiosato Dessì. A questo punto ha catturato l’attenzione della Ferragni, subito corsa in aiuto dei suoi dipendenti: “Non dica cose non vere, le persone che lavorano per me non si permetterebbero mai di fare una cosa del genere”.

Il parapiglia è continuato. La tensione è andata via via aumentando con la Ferragni che ha rimarcato di essere presente all’evento non per parlare della sua vita privata. Insomma, pare proprio che non volesse che si pronunciasse il nome di Giovanni Tronchetti Provera con il quale sembra che abbia chiuso. Dessì non ha comunque mollato la presa e le ha lanciato una stoccata tirando in ballo il suo ex marito: “Io faccio solo il mio lavoro, non faccia come Fedez che vuole insegnare ai giornalisti come fare il loro mestiere”. “Tu lo sai come sono gentile io e come ti rispondo alle domande, però essere seguiti mentre stiamo parlando non è professionale”, la replica dell’imprenditrice che poco prima aveva dichiarato: “Non ho bisogno di ripulirmi l’immagine. I fatti parleranno per me, le cose in cui credo sono note a tutti e continuerò a battermi sempre”.

Myrta Merlino critica aspramente l’influencer cremonese

La padrona di casa di Pomeriggio 5, vale a dire Myrta Merlino, ha tuonato sulla Ferragni e il suo staff: “Modi orrendi, mani addosso. Quando sei un personaggio pubblico ti fanno domande di stretta attualità, fa parte del gioco. Chiara Ferragni che il gioco l’ha condotto per molto tempo dovrebbe saperlo bene”. La giornalista ha anche scritto una storia Instagram dai toni ancor più duri: “Michel Dessì fa il suo lavoro: il giornalista. E lo fa anche con notevole garbo. Quindi forse bisognerebbe imparare a tenere a bada solerti assistenti e cagnacci”. Nel post la Merlino ha taggato Ferragni.

L’influencer è anche stata criticata dagli ospiti di Pomeriggio 5. “Non ci vorrebbe nulla a risponderle, perché dobbiamo aspettare che lei ce lo comunichi sui social. Lei teme che qualcuno faccia domande scomode? Metodo Ferragni, invece di rispondere ai giornalisti, fa post e comunicati sui social”. Così Vladimir Luxuria, riprendendo un’esternazione della Ferragni che ha sottolineato che lei, se ha comunicazioni importanti da fare, le affida ai suoi profili web.

Critiche anche da parte di Alessandro Cecchi Paone, alquanto sorpreso dal fatto che la Ferragni vada in giro con delle guardie del corpo: “Ma chi è il presidente della Repubblica che ha degli armadi lì vicino?”. Infine ha ripreso parola Myrta Merlino, assestando un altro ‘gancio’ pesante nei confronti dell’imprenditrice digitale: “Non prendiamoci troppo sul serio, il bodyguard mi sembra esagerato. Un po’ troppo nervosismo. Temeva la domanda su Tronchetti Provera? Ferragnez avete fatto della vostra vita privata una serie tv… chi va per questi mari deve imparare a navigare”.