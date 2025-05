Chiara Ferragni spazientita coi giornalisti: “Non ho bisogno di ripulirmi l’immagine”

Questa mattina si è tenuto a Roma, precisamente presso l’Auditorium Parco Della Musica Ennio Morricone, l’evento organizzato dal Codacons insieme a Chiara Ferragni per presentare il progetto “Oltre Il Silenzio” in merito alla violenza sulle donne, lo stalking e l’omofobia. Dopo aver tenuto il suo intervento in merito agli argomenti trattati, l’influencer ed imprenditrice ha abbandonato il teatro venendo raggiunta dai giornalisti per alcune domande. Proprio alcune di queste avrebbero infastidito la Ferragni. Questa ha risposto in maniera piccata sottolineando come non fosse lì per rispondere in merito a questioni che esulavano dal progetto.

Chiara Ferragni replica ai giornalisti

Come si può vedere in un video condiviso da Today, l’influencer ed imprenditrice è stata raggiunta dai giornalisti presenti all’evento, i quali hanno iniziato a porle alcune domande. Una di queste, tuttavia, non è stata troppo apprezzata da Ferragni. Questa ha difatti risposto in maniera un po’ spazientita, ricordando come fosse lì non per parlare di cose private bensì della violenza sulle donne, ovvero l’argomento su cui era focalizzato l’evento. Ha poi aggiunto che sarà lei stessa a comunicare le novità che arriveranno nei prossimi mesi.

Dinanzi all’insistenza dei giornalisti, Chiara li ha invitati ad evitare di seguirla ed essere professionali, portandoli a replicare come non fosse lei a dover insegnargli il loro lavoro. Ferragni, a quel punto, ha precisato di non voler insegnare niente a nessuno. Poco dopo le è stata rivolta un’ulteriore domanda che l’ha portata a spazientirsi. Nello specifico le hanno chiesto cosa rispondeva a coloro che pensavano fosse lì per ripulirsi l’immagine. La replica di Chiara non ha tardato ad arrivare.

Di seguito le parole precise dell’influencer ed imprenditrice:

Io non ho bisogno di ripulirmi l’immagine.

Ha poi aggiunto: