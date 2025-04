Chiara Ferragni, nuovo inizio: “Libera per la prima volta”

Sono stati mesi difficili per Chiara Ferragni, che ha dovuto affrontare sfide sia personali e professionali. Dal pandoro gate alla separazione da Fedez, passando per la perdita di followers sui social: tanti episodi che hanno fatto pensare ad un possibile ritiro. Invece, oggi, per la regina dell’influencer è arrivato il momento di godersi il successo e rinascere. In che modo? Soprattutto da un punto di vista lavorativo. Sul suo profilo Instagram, infatti, ha condiviso il post di un nuovo capitolo della sua vita.

Una nuova vita per Chiara Ferragni

Chiara Ferragni non si nasconde più e, senza filtri, ha raccontato cosa sta succedendo nella sua vita oggi. Ha scelto di farlo sui social, il canale che più di ogni altro l’ha resa famosa, pubblicando un post su Instagram in cui spiega di sentirsi, per la prima volta, libera.

Oggi è diventata azionista di maggioranza del suo brand e, come ha ribadito, non si tratta soltanto di una questione economica, ma di un vero e proprio inizio. Una scelta consapevole: rimettersi in gioco e rimodellare la sua storia, senza delegare e senza fingere che vada tutto bene quando in realtà non è così.

“Non voglio raccontare le favole – ha affermato – perché le favole non esistono”, oggi vuole intraprendere un nuovo inizio, costruendo qualcosa di importante e originale, con fatica, determinazione e senso di responsabilità.

Amore, nuovo inizio o ritorno di fiamma?

Per Chiara Ferragni sarebbe iniziato anche un nuovo capitolo in amore con l’imprenditore Giovanni Tronchetti Provera. I due si mostrano complici e sempre più vicini. Il loro sembra più di un flirt: che sia la volta giusta per l’imprenditrice digitale?

Intanto, il mondo del gossip ha iniziato a circolare voci su un possibile ritorno di fiamma tra lei e l’ex marito. In particolare, Novella2000 ha fatto notare alcuni dettagli, come un video in cui l’influencer elencava i vari soprannomi con cui viene chiamata dalle persone più importanti della sua vita. Un utente ha ricordato che Fedez la chiamava “patata”, e il like di Chiara non è passato inosservato ed ha scatenato curiosità tra i fan.

E poi ancora una foto pubblicata da Chiara Ferragni poco dopo il filmato. Nello scatto si intravede una scritta “la Chiara che vorrei” e un tatuaggio che i due ex coniugi avevano fatto insieme: il raviolo sorridente. Tutte coincidenze? Il web è diviso in due parti: da un lato chi si augura che tra loro possa tornare il sereno, almeno per il bene di Leone e Vittoria; dall’altro, invece, c’è chi crede che ormai i due abbiano preso strade diverse, simbolo di rinascita per entrambi.