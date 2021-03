Tommaso Zorzi non sarà ad Amici di Maria De Filippi: parla l’influencer

Nelle scorse ore si è fatta tambureggiante la voce ‘televisiva’ di un approdo ad Amici di Tommaso Zorzi. Il retroscena raccontava che per l’influencer Maria De Filippi avrebbe apparecchiato un ruolo da giudice. Poche ore fa la smentita, da parte del diretto interessato che ha negato di essere stato arruolato nel team del programma orchestrato dalla conduttrice pavese.

“Magari mi avessero chiamato per fare il giudice di Amici: sono ancora in attesa di fare le fotocopie che, per carità, andrebbe sempre bene. Stagista per sempre!”. Così in una Stories Instagram Tommaso. Dunque, per ora, non c’è alcun progetto che lo vede coinvolto nel talent show di Canale 5 che a breve vedrà decollare la sua fase più calda, il serale.

Ragazzi facciamo arrivare questo messaggio alla produzione di amici e a Maria….Vogliamo mettere Tommaso come giudice del serale o dobbiamo rimanere nel medioevo??!! #Amici20 #tzvip @tommaso_zorzi @AmiciUfficiale pic.twitter.com/rWG7jXq056 — Asia (@asiainverso_) March 8, 2021

La voce che voleva Zorzi ‘prezzolato’ dalla scuderia di Queen Mary si era fatta largo anche perché l’influencer non lo si è visto nei salotti tv di Barbara d’Urso nei giorni scorsi. Di recente è uscita un’indiscrezione che ha raccontato che i personaggi che sono sotto ‘l’ala protettrice di Maria’, per via di una clausola aziendale Mediaset, non potrebbero transitare nelle trasmissioni ‘d’Ursiane’ (e in effetti chi partecipa agli show della De Filippi non lo si vede mai né a Pomeriggio 5, né a Domenica Live e tantomeno a Live – Non è la d’Urso. Discorso diverso per le dinamiche del GF Vip, ampiamente ‘saccheggiate’ dai talk di Barbara).

Alla luce di ciò e della mancata ospitata di Tommy a Live (forse sbarcherà la prossima settimana in casa d’Urso?) si era fatta strada ancor più prepotentemente la voce che il milanese fosse stata ‘opzionato’ dalla moglie di Costanzo.

Zorzi e Giulia Salemi, il grande gelo a Verissimo: il gossip

Nelle scorse ore, sempre in riferimento a Zorzi, è trapelato lo spiffero che ha sussurrato che nel backstage di Verissimo l’influencer avrebbe incrociato Giulia Salemi, facendo calare un gelo siderale. Santo Pirrotta, esperto di retroscena gossippari, a Ogni Mattina (Tv8), ha reso noto che Tommaso avrebbe fatto di tutto per non soffermarsi nemmeno un minuto a parlare con l’italo-persiana. I rapporti tra i due influencer sarebbero ai minimi storici e non ci sarebbe alcuna voglia di ricucire, soprattutto da parte di Tommaso.