Zorzi ‘opzionato’ da Amici di Maria, niente ospitata dalla d’Urso: il gossip

Tommaso Zorzi è il personaggio del momento: dopo aver trionfato nell’edizione più travagliata e lunga del Grande Fratello Vip, sta pensando al suo futuro che potenzialmente appare più che roseo. Durante l’esperienza nel reality più spiato d’Italia ha mostrato doti televisive che non hanno lasciato indifferenti gli addetti ai lavori del piccolo schermo. In particolare sarebbe stata Maria De Filippi a mettere gli occhi sull’enfant prodige milanese. Come rivela Il Messaggero la moglie di Maurizio Costanzo potrebbe cucirgli addosso un ruolo di giudice ad Amici, che a breve entrerà nella fase più calda, il serale.

A far propendere verso tale scenario due indizi. Il primo: Maria non ha mai nascosto il suo apprezzamento per Zorzi (lo ha persino incontrato virtualmente durante il GF Vip 5, non proprio una consuetudine vedere la conduttrice pavese sbilanciarsi tanto). Secondo: ieri, nel salotto di Live – Non è la d’Urso, Tommaso non si è visto (eh sì che anche Barbara stravede per l’influencer, tanto che in svariate occasioni lo ha incensato e applaudito). Perché Zorzi non c’era?

Difficile che non sia stato invitato, visto che è, come sopra detto, uno dei personaggi del momento. Con ogni probabilità la trasmissione della d’Urso ha provato ad ‘agganciarlo’ ma, visto che non c’è stata traccia di Zorzi nello show, è alquanto plausibile che da parte sua sia arrivato un no all’ospitata. Perché? In questo caso di apre un ulteriore capitolo.

Maria De Filippi, Barbara d’Urso e il retroscena sulla clausola Mediaset

Nei giorni scorsi ha fatto molto rumore mediatico la scelta di Mediaset di chiudere anticipatamente Live – Non è la d’Urso (Barbara, però, vedrà Domenica Live tornare alle ‘origini’, con una diretta pomeridiana molto più lunga di quella attuale). Tra il tanto vociferare attorno alla vicenda, Dagospia ha svelato che tra la conduttrice campana e Maria De Filippi ci sarebbe una clausola aziendale: la moglie di Costanzo avrebbe ottenuto da Mediaset la certezza che i personaggi dei suoi programmi non vadano nei salotti ‘d’ursiani’.

E in effetti, a ben pensarci, chi è impegnato negli show targati De Filippi non compare mai in quelli della d’Urso, a differenza invece del Grande Fratello Vip di Signorini, le cui dinamiche e i cui personaggi sono stati in svariate occasioni ‘materia’ dei talk di Barbara. E Zorzi? Se fosse già stato ‘opzionato’ da Maria, si capirebbe in fretta il motivo della sua assenza a Live. Il serale di Amici è alle porte e presto si scoprirà se Tommy farà parte della squadra.