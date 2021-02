Barbara d’Urso e De Filippi rivali: Maria ha imposto un veto? Il retroscena

Si contendono lo scettro di regina, ma a parlare sono gli ascolti tv e auditel. Barbara d’Urso e Maria De Filippi sono rivali? Sarebbe scoppiata una ‘guerra’ tra le due conduttrici di punta della rete ammiraglia del Biscione. È questa l’impressione che si ha dopo l’indiscrezione che è stata divulgata in queste ore dal portale Dagospia. Si parla di un clima non troppo disteso tra le due. Cos’è successo? Come è noto, la padrona di casa di Pomeriggio 5, Domenica Live e Live-Non è la d’Urso che chiude i battenti per sempre, non si occupa dei personaggi di Uomini e Donne.

Ci sarebbe un veto ai protagonisti del talk dei sentimenti di prendere parte alle trasmissioni di Carmelita e questo pare sia stato imposto proprio da Maria De Filippi. Sul sito di Roberto D’Agostino si legge che la vera spina nel fianco di Barbara si chiama Maria De Filippi. Tutto è iniziato da quando la conduttrice di C’è Posta Per Te avrebbe chiesto e ottenuto da Mediaset una clausola che proibisse a Barbara di sfruttare temi, contenuti e personaggi dei suoi programmi.

La clausola in questione non è presente nel contratto di Alfonso Signorini e, infatti, la d’Urso si occupa di Grande Fratello Vip e delle vicende legate ai concorrenti. Come i telespettatori avranno avuto modo di vedere, per esempio, il caso Walter Zenga è stato approfondito in quasi tutte le sue trasmissioni:

“È facile capire perché Maria De Filippi abbia voluto impedire alla d’Urso di montare la panna sulle sue storie: prima o poi scoppia un papocchio che porta guai, musi lunghi, vendette incrociate…”

Maria De Filippi e d’Urso rivali? Barbara ha sempre smentito

Le voci sui presunti contrasti tra Maria De Filippi e Barbara d’Urso sono state smentite, in più occasioni, da quest’ultima. La presentatrice ha dichiarato di sentirla spesso e di ridere tanto con lei e con il marito Maurizio Costanzo. Fino allo scorso anno stupiva i fan per commentare in diretta il people show più amato dagli italiani del sabato sera. Inoltre sono note le sue ospitate nella trasmissione.